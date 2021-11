Nouvelles du prince Andrew: Duke a averti que les critiques de l’accusatrice Virginia Giuffre pourraient se retourner contre eux | Royale | Nouvelles

Virginia Giuffre a intenté une action civile contre le prince Andrew, 61 ans, qui l’accuse d’agression sexuelle. Mme Giuffre, anciennement Mme Roberts, a affirmé qu’elle avait été victime de la traite au royal à trois reprises par le pédophile condamné Jeffrey Epstein, alors qu’elle était mineure selon la loi américaine.

Le prince a nié avec véhémence toutes ses affirmations et a déclaré lors d’une interview à la BBC Newsnight en 2019 qu’il n’avait « aucun souvenir » de l’avoir jamais rencontrée.

Bien qu’une photo semble les montrer ensemble, ils auraient été pris au domicile de Ghislaine Maxwell à Belgravia en 2001.

Il est apparu au cours du week-end que l’équipe juridique du duc d’York avait déposé une requête de 36 pages pour rejeter l’action civile américaine intentée par Virginia Giuffre.

La requête en rejet a été déposée vendredi soir – ce qui était le délai imposé par le tribunal pour que le prince réponde à la plainte de Mme Giuffre.

L’équipe juridique du duc, dirigée par Andrew Brettler, serait passée à l’offensive et aurait appelé un juge américain à rejeter son action en justice, qualifiant les allégations de « sans fondement » dans le but de « réaliser un autre salaire ».

En plus de cela, la requête en rejet affirme que la femme de 38 ans a profité de son association avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein pendant des années.

Il semblerait que les documents remplis fassent également référence à une histoire publiée dans le New York Daily News, datant de 2015, qui fait référence à Mme Giuffre comme étant un « chaton sexuel affamé d’argent ».

Les avocats du prince affirment également que Mme Giuffre était responsable du recrutement de filles pour le trafiquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, décédé en détention en 2019, en attendant son procès.

« Le problème bien sûr, c’est qu’il s’est maintenant engagé dans une voie vers une affaire.

« Il dit que cela devrait être radié parce qu’elle n’est pas fiable, mais aussi qu’il est couvert par l’accord de plaidoyer d’Epstein de toute façon, ce qui semblait être en quelque sorte contradictoire. »

M. Stephens a déclaré qu’Andrew « clairement en tant qu’être humain veut s’expliquer » et que le duc « veut préciser qu’il n’est pas responsable », et affirme qu’une audience au tribunal est la seule méthode pour le faire.

Cependant, l’expert juridique a ajouté que le duc devrait expliquer ses actions, y compris comment une image qui le montrerait et Mme Giuffre ensemble « a été prise », et a noté que le duc devrait être préparé en tant que Mme Giuffre Giuffre « donnera sans aucun doute des preuves graphiques et détaillées de ce qu’elle dit être leurs liaisons ».

Le Guardian a également cité un autre associé principal anonyme d’un grand cabinet d’avocats londonien qui a décrit les allégations dans les documents comme un « écran de fumée ».

L’avocat a déclaré au média que les actions de l’équipe juridique envers Mme Giuffre étaient une tentative de « ternir sa réputation, mais cela n’a aucune pertinence juridique ».

Ils ont poursuivi: « Qu’elle ait été complice ou non d’avoir aidé Epstein dans la maltraitance de son enfant, ce n’est ni ici ni là quand on considère les allégations contre le prince Andrew »,

L’avocat a ajouté: « Même s’il ternit son caractère, cela ne fait absolument aucune différence sur ce problème. »

Alors qu’un autre avocat britannique, Thomas Garner, qui est partenaire de Fladgate, a suggéré que si la demande n’était pas rejetée par le juge américain « alors le prince Andrew a l’intention de passer à l’attaque ».

La première audience de l’affaire entre Virginia Giuffre et le prince Andrew a lieu le 3 novembre à New York.