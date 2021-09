Nouvelles du prince Andrew: Duke concède la signification appropriée des documents juridiques dans le cadre d’un procès pour agression sexuelle | Royale | Nouvelles

in

Le duc d’York, 61 ans, a officiellement concédé une signification appropriée de la procédure dans le procès à New York intenté contre lui par la victime présumée de Jeffrey Epstein Virginia Giuffre, anciennement connue sous le nom de Virginia Roberts. L’acceptation du service marque le dernier développement du procès civil en cours contre le membre de la famille royale.

Suite à l’acceptation par le prince Andrew que les papiers lui ont été signifiés, il doit maintenant répondre au procès de son accusateur d’ici le 29 octobre.

La concession des documents est intervenue via l’équipe juridique du duc, qui, dans une stipulation conjointe déposée le vendredi 24 septembre devant le tribunal fédéral de Manhattan, a confirmé la réception.

Les avocats du duc ont déclaré avoir reçu des copies de la convocation et de la plainte dans le procès, qui allègue des agressions sexuelles et des coups et blessures contre le royal.

Le duc d’York a nié à plusieurs reprises toutes les allégations portées contre lui.

La dernière tournure du drame juridique survient après que le prince a été accusé d’avoir évité de répondre aux allégations en affirmant que les documents judiciaires dans l’affaire ne lui avaient pas été correctement signifiés.

Une stipulation a été signée par les deux parties légales représentant le prince Andrew et Virginia Giuffre qui demande l’annulation d’une audience préliminaire prévue pour le 13 octobre.

La stipulation commune, qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux, fixe également la date de la signification effective de la procédure au 21 septembre.

Conformément au protocole juridique standard, l’équipe juridique du duc aurait traditionnellement 21 jours pour déposer une réponse à la plainte initiale, ce qui signifie que la date limite serait le 12 octobre.

Il est probable que le juge acceptera car les deux parties dans l’affaire l’ont accepté.

La semaine dernière, l’avocat du duc, Andrew B Brettler, a affirmé que les documents juridiques n’avaient pas été correctement signifiés au Royaume-Uni, car les documents avaient été laissés à un policier à la porte de la résidence du prince à Windsor.

Le dépôt de la stipulation marque le dernier développement de la bataille judiciaire en cours entre le prince et son accusateur, qui prétend qu’elle a été forcée par Jeffrey Epstein à avoir des relations sexuelles avec le duc à trois reprises entre 2000 et 2002, alors qu’elle avait 17 ans.

Mme Giuffre demande des dommages-intérêts non spécifiés au duc, dans le cas où elle l’accuse d'”agression sexuelle et d’infliger intentionnellement une détresse émotionnelle”.

Le rédacteur en chef royal d’ITV News, Chris Ship, a partagé des parties de l’accord sur Twitter, commençant son fil en écrivant que “l’horloge tourne”.

Le correspondant royal a déclaré qu’il était “remarquable” que le prince Andrew, le deuxième fils de la reine Elizabeth II, soit qualifié de “défendeur” sur les documents.

Il a déclaré: «C’est toujours remarquable de voir des documents judiciaires qui mentionnent le deuxième fils de la reine comme accusé. VIRGINIA L. GIUFFRE, demanderesse, c. PRINCE ANDREW, DUC D’YORK, alias ANDREW ALBERT CHRISTIAN EDWARD, à titre personnel, défendeur.