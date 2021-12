Nouvelles du prince Andrew: Duke pourrait être contraint de PROUVER qu’il ne pouvait pas transpirer lors du lancement d’un nouvel appel | Royale | Des nouvelles

Mme Giuffre poursuit le prince devant un tribunal de New York pour une « somme substantielle » non divulguée pour des allégations selon lesquelles il aurait eu des relations sexuelles avec elle à trois reprises alors qu’elle était adolescente et avait été victime de la traite par le pédophile condamné Jeffrey Epstein. Le duc d’York a toujours nié avec véhémence ses affirmations et insiste sur le fait qu’il n’a « aucun souvenir » d’avoir jamais rencontré Mme Guiffre malgré le fait qu’une photo semble montrer le couple ensemble.

Le soir de 2001, elle a allégué qu’ils s’étaient rencontrés dans la boîte de nuit haut de gamme de Mayfair Tramps, a-t-elle déclaré, le deuxième fils de la reine transpirait beaucoup.

Au cours de son interview sur l’accident de voiture 2019 à la BBC Newsnight, le prince Andrew a déclaré à Emily Maitlais que cela était impossible car il souffrait d’une maladie après avoir été touchée par la guerre des Malouines, ce qui l’a rendu incapable de transpirer.

Cette condition médicale s’est depuis éclaircie, a-t-il précisé.

Aujourd’hui, il est apparu que l’équipe juridique de Mme Guiffre demandait au duc de produire des documents prouvant ses allégations.

Ils ont également demandé des documents clés à l’appui de son alibi selon lequel il n’avait pas eu de relations sexuelles avec son accusateur américain – notamment qu’il visitait un Pizza Express le jour de la prétendue relation sexuelle.

En plus de cela, ses avocats ont également demandé des documents de voyage détaillant les déplacements d’Andrew dans les avions d’Epstein et dans ses différents domiciles.

Dans les documents judiciaires, ils ont déclaré: «Si le prince Andrew n’a vraiment aucun document concernant ses communications avec Maxwell ou Epstein, son voyage en Floride, à New York ou à divers endroits à Londres, sa prétendue incapacité médicale à transpirer, ou tout ce qui soutiendrait le alibis qu’il a donnés lors de son interview à la BBC, puis continuer avec la découverte ne lui sera pas du tout un fardeau. «

L’équipe juridique d’Andrew a rejeté les demandes de documents citant diverses raisons, notamment que les informations sont protégées de la divulgation par les droits de la vie privée en vertu de la Constitution américaine et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Ses avocats déclarent également dans des documents déposés auprès d’un tribunal de New York, que les documents demandés sont déjà accessibles au public ou que les demandes sont « indûment lourdes, oppressives… redondantes et trop larges ».

En réponse à la décision de ne pas fournir d’informations, l’équipe juridique de Mme Giuffre a déclaré dans des documents judiciaires : « Si le prince Andrew n’a vraiment aucun document concernant ses communications avec Maxwell ou Epstein, son voyage en Floride, à New York ou à divers endroits à Londres, son incapacité médicale présumée à transpirer, ou tout ce qui soutiendrait les alibis qu’il a donnés lors de son interview à la BBC, alors continuer avec la découverte ne lui sera pas du tout un fardeau.

Cette nouvelle est apparue après que Ghislaine Maxwell – qui, selon le duc, l’a présenté à Epstein – a été reconnue coupable en Amérique d’avoir aidé à attirer des adolescents vulnérables vers les propriétés d’Epstein pour qu’il abuse sexuellement entre 1994 et 2004.

Express.co.uk a contacté le représentant d’Andrew pour commentaires.