Nouvelles du prince Andrew: la fureur royale augmente alors que le procès du duc déclenche des appels à «abolir la monarchie» | Royale | Nouvelles

Le duc d’York est poursuivi par Virginia Giuffre pour des dommages-intérêts non spécifiés après avoir affirmé avoir eu des relations sexuelles avec lui à trois reprises en 2001, alors qu’elle avait 17 ans et qu’elle était mineure en vertu de la loi de l’État américain. Andrew, 61 ans, nie vigoureusement toutes les allégations et insiste sur le fait qu’il n’a « aucun souvenir » d’avoir rencontré l’homme de 38 ans – bien que le couple soit photographié ensemble.

Ses démentis n’ont pas empêché l’affaire civile de Mme Giuffre de progresser devant un tribunal de New York.

Et cette semaine, l’équipe juridique américaine du père de deux enfants a tenté de faire rejeter l’action en justice avant qu’Andrew ne soit contraint de témoigner sous serment.

Dans un mémorandum de 36 pages avant une audience préliminaire mercredi prochain, il a accusé Mme Giuffre, 38 ans, d’avoir tenté d’obtenir « un autre salaire à ses frais » en concoctant des revendications « toujours plus sordides ».

Au fur et à mesure que la nouvelle du document a émergé, le hashtag « #abolishthemonarchy » a commencé à devenir une tendance sur Twitter.

Pendant ce temps, JD BlackWilted a écrit : « Maintenant, pourquoi le prince Andrew ferait-il tout son possible pour s’en sortir sur un détail technique ?

« Et pourquoi payons-nous toutes ces tentatives pour pervertir la justice ?

Sam a tweeté : « #AbolishTheMonarchy. Il n’y a aucune justification pour qu’une société mette une famille sur un piédestal et leur accorde de tels privilèges et récompenses.

« Pourquoi devrais-je, ou quelqu’un d’autre, plier le genou à quelqu’un qui a reçu le pouvoir par la naissance? » Le document accusait pour la première fois Mme Giuffre – qui accusait le regretté pédophile Jeffrey Epstein de l’avoir utilisée comme esclave sexuelle – d’avoir un « fil nu » plainte contre le duc.

Il a déclaré qu’elle avait profité de son association avec le délinquant sexuel condamné – décédé dans l’attente de son procès en prison en 2019 – et était prête à « traiter la publicité » pour tout ce qu’elle pouvait.

Il a poursuivi: «La plupart des gens ne pouvaient que rêver d’obtenir les sommes d’argent que (Mme) Giuffre s’est procurées au fil des ans.

« Cela présente un motif impérieux pour (Mme) Giuffre de continuer à intenter des poursuites frivoles contre des individus tels que le prince Andrew dont la réputation entachée n’est que le dernier dommage collatéral du scandale Epstein. »

Le document indique également qu’un accord signé en 2009 par Mme Giuffre avec Epstein exemptait le duc de toute poursuite judiciaire future.

En réponse, l’avocat de Mme Giuffre, David Boies, a déclaré: «La tentative d’Andrew de rejeter le procès ne parvient pas à faire face aux graves allégations.

« Il s’appuie sur une série de « faits » allégués contestés qui seront réfutés au procès et qui, en tout état de cause, sont inappropriés au stade de la requête en irrecevabilité dans ce litige. »

M. Boies a insisté sur le fait que l’accord de 2009 ne s’appliquait pas au duc.