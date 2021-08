Nouvelles du prince Andrew: la version non recadrée du snap d’Andrew montre un pouce mystérieux | Royale | Nouvelles

Un pouce de la personne qui a pris la photo apparaît sur le côté droit de la photo, bien que l’identité du photographe reste non confirmée. L’image, qui aurait été prise au domicile de Ghislaine Maxwell à Belgravia, montre le duc d’York aux côtés de Mme Roberts. Dit avoir été prise en 2001, la photographie montre la trafiquante d’enfants accusée Ghislaine Maxwell souriant derrière la paire.

La photographie, qui aurait été prise au domicile de Mme Maxwell à Belgravia, dans le centre de Londres, aurait été prise par le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

En août 2019, il a été retrouvé mort dans sa cellule de prison, en attendant son procès pénal pour trafic présumé de mineures.

Mme Roberts, maintenant mariée et connue sous le nom de Virginia Giuffre, allègue que l’image a été prise après une soirée à la discothèque Tramp à Mayfair lorsqu’elle est devenue la victime du défunt délinquant sexuel.

Il a déclaré à la BBC dans une interview en 2019: “Cela ne s’est pas produit. Je peux absolument vous dire catégoriquement que cela ne s’est jamais produit. Je n’ai aucun souvenir d’avoir jamais rencontré cette dame, aucun du tout”.

Après l’entretien désastreux, le royal a annoncé qu’il se retirait de ses fonctions officielles.

Dans un communiqué, Mme Giuffre a déclaré: “Je tiens le prince Andrew pour responsable de ce qu’il m’a fait. Les puissants et les riches ne sont pas exempts d’être tenus pour responsables de leurs actes.

“J’espère que d’autres victimes verront qu’il est possible de ne pas vivre dans le silence et la peur, mais on peut récupérer sa vie en s’exprimant et en demandant justice.”

Elle a ajouté qu’elle “n’avait pas pris la décision à la légère”.

Le père royal de deux enfants est accusé d’agression sexuelle et de détresse émotionnelle «intentionnelle» dans le procès pour lequel Mme Giuffre demande une indemnisation et des dommages-intérêts pour les allégations.

Son procès intervient près de deux ans après la mort d’Epstein, mais quelques jours seulement avant la date d’expiration d’une loi de l’État de New York qui permet aux victimes présumées d’abus sexuels dans leur enfance de déposer une plainte au civil.

Son avocat David Boies a déclaré : « Si elle ne le fait pas maintenant, elle lui permettrait d’échapper à toute responsabilité pour ses actes ».

Le prince, qui est le deuxième enfant de la reine Elizabeth II, n’a pas encore répondu publiquement au procès.