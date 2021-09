Nouvelles du prince Andrew: un témoin qui a «vu Duke danser avec Virginia Giuffre» pour se préparer à témoigner | Royale | Nouvelles

in

Shukri Walker aurait précédemment déclaré au FBI qu’elle avait vu le duc d’York aux côtés de Mme Giuffre, de la mondaine Ghislaine Maxwell et du pédophile Jeffrey Epstein à la discothèque Tramps à Londres en 2001. Elle aurait dit qu’elle était sûre que c’était le roi parce qu’elle n’avait jamais vu de vrai prince avant ou depuis et s’est même excusée auprès de lui pour s’être tenu sur ses pieds à un moment donné.

Depuis qu’elle a rendu compte aux autorités américaines, elle est désormais prête à témoigner dans l’action civile de Mme Giuffre contre le prince – actuellement en cours devant un tribunal de New York.

Son avocate Lisa Bloom, qui représente plusieurs des victimes d’Epstein, a confirmé la position de son client ce soir.

Elle a déclaré au Mirror : « Mme Walker a déjà témoigné devant le FBI et a été très cohérente dans ce qu’elle a dit.

«Elle n’avait jamais été en présence d’un royal avant ou depuis et c’était donc très mémorable pour elle.

Il a également affirmé que le fait de se faire tirer dessus pendant la guerre des Malouines l’avait laissé souffrir d’un problème de santé qui l’empêchait de transpirer au moment des allégations.

C’était en réponse aux affirmations de Mme Giuffre selon lesquelles il transpirait abondamment pendant la soirée.

Mme Walker, qui avait 28 ans à l’époque, a révélé qu’elle avait décidé de s’exprimer après avoir vu son déni dans l’interview.

Parlant de la soirée, elle a déclaré: “Il (Andrew) avait l’air de passer un bon moment.

« Et il était avec cette jeune fille qui était proche de mon âge, peut-être même un peu plus jeune que moi.

« La jeune femme ne souriait pas, c’était le contraire des sourires.

«Ils étaient avec la femme qui venait d’être arrêtée, Ghislaine Maxwell et Epstein. Je n’oublierai jamais la nuit parce qu’on m’a dit que c’était un vrai prince.

Andrew a également essuyé le dos de sa main sur son visage à plusieurs reprises, a-t-elle affirmé.

Une source connaissant le développement a déclaré: «Shukri est totalement convaincue d’avoir vu Andrew cette nuit-là et est prête à se lever devant le tribunal pour le dire.

“Avec le lancement de l’affaire civile aux États-Unis, elle a fait savoir qu’elle était prête à témoigner et à dire la vérité.”

Mme Guiffre avait 17 ans lorsqu’elle allègue avoir été victime de la traite en tant qu’« esclave sexuelle » par Epstein – décédé en prison en attendant son procès pour de nombreuses infractions sexuelles en 2019 – à Londres.

Elle allègue avoir eu des relations sexuelles avec le fils préféré de la reine à trois reprises et le poursuit devant le tribunal pour « détresse et préjudice émotionnels et psychologiques importants ».

Le duc a toujours vigoureusement nié toutes les allégations.

La semaine dernière, un juge a statué que le prince avait reçu des documents légaux permettant à l’affaire d’aller de l’avant.

Cela a laissé à Andrew moins de deux semaines pour répondre.

Buckingham Palace a qualifié les allégations de “fausses et sans fondement”.

Express.co.uk a contacté les représentants du duc pour un commentaire mis à jour.