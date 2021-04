Nouvelles du prince Charles: Charles trouve la famille royale «plus calme» sans Meghan et Harry | Royal | Nouvelles

Le prince Charles planifierait la manière dont la famille royale travaillera ensemble pour des engagements à l’avenir, avec un remaniement majeur en cours. Cela survient alors que l’héritier du trône a commencé à se tailler un nouveau rôle après la mort du duc d’Édimbourg au début du mois. La famille royale a perdu trois membres actifs au cours des deux dernières années après que le prince Andrew ait renoncé à son amitié avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

Le duc et la duchesse de Sussex ont également radicalement quitté leurs fonctions de membres de la famille royale l’année dernière pour chercher une nouvelle vie d’indépendance financière aux États-Unis.

Cependant, un initié a affirmé que Charles pourrait trouver le travail avec la nouvelle équipe de membres de la famille royale “beaucoup plus calme” sans Meghan Markle et le prince Harry “donner le coup d’envoi”.

Une source a déclaré au Mirror: «L’un des principaux problèmes avec Harry et Meghan lorsqu’ils faisaient partie de la famille de travailleurs était leur incapacité à comprendre comment les choses fonctionnaient.

«Cela a été beaucoup plus simple sans qu’ils ne se demandent pourquoi ils ne pouvaient pas simplement faire ce qu’ils voulaient.

«Les choses sont beaucoup plus calmes.»

Le prince de Galles s’est rendu à Llwynywermod à Llandovery, au Pays de Galles, après les funérailles de son père samedi, où il prendrait le temps de pleurer.

Mais la famille royale pourrait bientôt se réunir à nouveau pour régler les affaires futures de la monarchie, certains membres de la famille royale étant prêts à assumer plus de tâches pour aider à alléger le fardeau de Charles, de la reine et du prince William.

La duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge, la princesse Anne et le comte et la comtesse de Wessex sont susceptibles de remplir les chaussures de Meghan et Harry.

Sophie Wessex aura une charge de travail accrue après être devenue proche de la reine au cours des 12 derniers mois.

S’adressant à talkRADIO, elle a déclaré: «Le prince Charles voulait depuis très longtemps réduire la monarchie pour réduire les coûts et faire en sorte que les gens valent l’argent qu’ils ont obtenu du contribuable.

“J’imagine que cela pourrait être quand Harry et Meghan seront abandonnés de la famille royale.”

Mme Levin a ajouté que Charles devrait s’intensifier beaucoup plus dans la vie publique car la reine ne voudra plus “combattre le prince Charles”.

Elle a déclaré: “En fait, elle lui sera reconnaissante de prendre le relais en prenant, j’imagine, des décisions assez importantes au nom de la famille royale.”

Cependant, Harry et Meghan ne sont peut-être pas totalement sortis du cabinet pour le moment, l’expert royal Omid Scobie ayant confirmé que la reine avait rencontré en privé le prince Harry «au moins deux fois» alors qu’il était au Royaume-Uni pour les funérailles de Philip.

M. Scobie a également confirmé qu’Harry avait rencontré le prince Charles et le prince William dans le parc du château de Windsor après les funérailles.

Il a dit: «L’amour et le respect qu’il [Harry] a pour sa grand-mère sera toujours inébranlable.

«Ce voyage visait à honorer la vie de son grand-père et à soutenir sa grand-mère et ses proches.

«Samedi a brisé la glace pour de futures conversations, mais les questions en suspens n’ont pas été abordées en profondeur.

“La famille a simplement mis ses problèmes de côté pour se concentrer sur ce qui comptait.”

Bien qu’Harry ne revienne pas pour ses fonctions royales cette année, il pourrait encore rentrer au Royaume-Uni en juillet pour le dévoilement d’une statue de sa défunte mère, la princesse Diana.

Il aurait l’intention de rejoindre le prince William pour une cérémonie au palais de Kensington.

Express.co.uk a contacté Clarence House pour un commentaire.