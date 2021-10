Buckingham Palace et Balmoral pourraient tous deux voir des changements drastiques après que le prince Charles succède à la reine sur le trône, car des sources royales indiquent que le futur roi souhaite « ouvrir » les résidences au public. Dans le cadre de ses plans pour une monarchie allégée, le prince de Galles souhaite que la famille royale se concentre sur des « thèmes d’intérêt » au lieu des devoirs royaux traditionnels, car il espère moderniser l’établissement. Malgré cela, un commentateur royal a qualifié les plans de « inconfortables » en raison de son manque de popularité auprès du public britannique.

S’exprimant sur le podcast Royally Obsessed, Roberta Fiorito a déclaré: « Je pense que je n’ai pas passé assez de temps à lire sur ses plans pour la monarchie allégée, mais saviez-vous que certaines des intentions, selon des sources, sont qu’il deviendrait Balmoral dans un musée pour la reine et ouvrir encore plus le palais de Buckingham ?

« Il veut vraiment ouvrir les résidences royales et il veut que la monarchie soit vraiment plus concentrée sur des thèmes d’intérêt par rapport aux cérémonies d’inauguration et aux apparitions d’événements. C’était intéressant de voir le moment de cette couverture avec les sources royales.

Sa co-animatrice Rachel Bowie a poursuivi: « Il a dit quelque chose comme si ce serait l’appartement au-dessus du magasin.

« Il va avoir un appartement à Buckingham et le reste est vraiment, vraiment ouvert. qu’il soit roi et qu’il attend depuis toujours, c’est juste inconfortable. »

Selon un sondage mené par Deltapoll entre le 31 mars et le 1er avril de cette année, 47% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles souhaitaient que le duc de Cambridge devienne le prochain roi.

Sur les 1 590 participants interrogés, seuls 27% ont exprimé leur soutien au prince Charles.

De récents sondages YouGov placent également le futur roi comme le sixième membre le plus populaire de la famille royale, après sa sœur la princesse Anne et la duchesse de Cambridge.

Ces dernières années, le prince a été félicité pour ses efforts de sensibilisation au changement climatique et pour son initiative ambitieuse Terra Carta, qui encourage les entreprises à adopter un avenir durable.

Les membres du public peuvent actuellement visiter la résidence principale de la reine à Londres entre avril et septembre, avec un nombre limité de billets disponibles pour recevoir une visite des State Rooms.

Selon les plans de Charles, le palais serait accessible toute l’année, tandis que Balmoral en Écosse serait un hommage particulier à la vie de la reine Elizabeth II.

Le palais de Buckingham fait actuellement l’objet d’une rénovation de 396 millions de livres sterling sur 10 ans, qui ne devrait pas être achevée avant 2027.

Depuis la pandémie, la reine est restée au château de Windsor, tandis que d’autres membres de la famille royale résident au palais de Kensington et au palais de St James.