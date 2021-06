in

La tension dans leur relation a affecté les membres de la famille royale, ce qui laisse supposer qu’elle ne redeviendra peut-être jamais ce qu’elle était autrefois. Le prince de Galles, 72 ans, aurait également été découragé par les commentaires du plus jeune fils Harry, 36 ans, au cours des derniers mois.

En mars, il a déclaré à l’animatrice américaine Oprah Winfrey que William était “piégé” dans la famille royale.

Il a dit : « Mon père et mon frère, ils sont piégés.

« Ils ne peuvent pas partir. Et j’ai une énorme compassion pour cela.

Harry a également déclaré qu’il était sur un “chemin différent” de William, 39 ans, et “la relation est l’espace pour le moment. Et, vous savez, le temps guérit toutes choses, espérons-le ».

Un ami du prince de Galles a déclaré à People qu’il était “très blessé et bouleversé [by the reported rift]. “

Ils ont ajouté que Charles est “shell choqué par tout cela”.

Dans l’interview explosive d’Oprah, Harry a également déclaré qu’il “se sentait déçu” par Charles et a déclaré espérer une plus grande compréhension de la part de son père.

Le duc a par la suite semblé critiquer les techniques parentales de Charles lors d’une apparition de 90 minutes sur le podcast American Expert en mai.