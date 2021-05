Nouvelles du prince Charles: Royal salue ceux qui travaillent pour guérir la «douleur du passé» en Irlande du Nord | Royal | Nouvelles

Le prince de Galles et son épouse Camilla se sont embarqués mardi pour une visite de deux jours de la province, avant les célébrations de son centenaire cet été. Le premier Parlement d’Irlande du Nord a été officiellement inauguré par l’arrière-grand-père de Charles, le roi George V, le 22 juin 1921. Lors d’une visite à l’hôtel de ville de Belfast, le duc de Cornouailles a prononcé un discours, louant ceux qui se sont engagés à combler les fossés entre les communautés d’Irlande du Nord.

“Je ne peux pas vous dire à quel point cela a été vraiment inspirant d’entendre le travail inlassable réalisé par les animateurs de jeunesse de tous les côtés de la communauté, et je voulais simplement profiter de cette occasion, si vous me le permettez, pour rendre un hommage particulier à votre dévouement et engagement à la cause de la coexistence pacifique », a-t-il déclaré.

«Chaque fois que je visite cette partie du monde, je ne cesse d’être profondément ému par le travail qui est fait pour guérir la douleur du passé, pour amener la compréhension et la réconciliation dans le présent et pour construire l’espoir pour l’avenir.

«Tous ceux qui aiment cette région très spéciale du monde ne peuvent que vous souhaiter une force d’esprit et une détermination renouvelées alors que vous faites avancer ce travail d’une importance vitale pour ces îles.

“Alors, merci mesdames et messieurs pour tout ce que vous faites.”

Le prince de Galles a trouvé le temps, dans son emploi du temps chargé, de faire une visite de 25 minutes au parc forestier de Slieve Gullion, dans le sud de l’Armagh.

Charles a été chaleureusement accueilli par un groupe d’enfants de The Ring of Gullion Traditional Arts Partnership, qui a présenté un spectacle musical pour lui.

Il s’est mis à bavarder avec des passants, dont l’un lui a dit que s’il sautait dans le lac Camlough, il retrouverait sa jeunesse.

Le futur roi d’Angleterre a plaisanté en réponse: «On dirait que vous avez déjà sauté.

Les gens étaient heureux de le voir comme un environnementaliste et un défenseur de l’environnement, c’est pourquoi il était ici.

«Nous avons cela en commun ici.

«Nous apprécions tous les efforts qu’il a déployés pour venir ici aujourd’hui.»