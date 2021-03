Nouvelles du prince Harry: Ann Widdecombe émet une diatribe féroce contre les affirmations du duc de Sussex | Royal | Nouvelles

Ann Widdecombe a qualifié la suggestion du prince Harry de racisme dans les institutions britanniques de «pourriture absolue». L’ancien député européen du Brexit Party a frappé à la bombe interview de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey. S’adressant à talkRADIO, Mme Widdecombe a déclaré que l’entretien était unilatéral et l’a comparé à une « affaire judiciaire où le jury n’a entendu que l’accusation et le contre-interrogatoire ».