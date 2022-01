Nouvelles du prince Harry: Charles a délibérément utilisé un magazine américain pour féliciter son fils au milieu de la rupture en cours | Royale | Des nouvelles

Le prince Charles a « délibérément » fait le premier pas pour briser la glace avec son fils le prince Harry après l’avoir félicité publiquement dans un magazine américain. Charles a félicité le travail caritatif de Harry sur le changement climatique dans un essai pour Newsweek cette semaine. Christina Garibaldi, correspondante du US Weekly, a déclaré au podcast Royally Us que le geste était « un petit pas pour faire amende honorable » avec le duc de Sussex.

La co-animatrice Christine Ross a déclaré: « Nous savons que cela a été tendu, nous savons qu’ils ne parlent pas vraiment.

« C’était donc vraiment agréable de voir Charles faire une telle déclaration de soutien.

« Il sera toujours fier de son fils et des réalisations qu’il a accomplies dans son travail caritatif. »

Mme Garibaldi a souligné que l’essai de Charles était son premier dans une publication américaine depuis plus d’une décennie, ce qu’elle a qualifié de « décision délibérée ».

Elle a poursuivi: « J’espère que c’est un petit pas en avant pour faire amende honorable parce que nous en parlons depuis des années à ce stade.

« Des experts nous ont dit qu’ils parlaient, qu’ils ne parlaient pas, nous ne le saurons jamais vraiment.

« Mais c’est une bonne chose à faire, de crier publiquement son fils et le travail acharné qu’il a accompli. »

Mme Ross a ajouté: « Charles a définitivement fait cette déclaration exprès. »

Harry et son épouse Meghan Markle ont quitté le Royaume-Uni en 2020 au milieu d’une rupture croissante avec d’autres membres de la famille royale.

On pense que Charles et Harry n’ont eu que quelques conversations « tendues » au téléphone depuis que Harry et Meghan ont déménagé en Californie.

Plus tard cette année, Harry est sur le point de publier un mémoire révélateur et on craint que le livre ne couvre la relation avec son père.

Contrairement à Charles, la reine a utilisé son discours lors du sommet sur le changement climatique COP26 à Glasgow en novembre pour nommer Charles et William pour leur travail, mais pas Harry.