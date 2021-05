Nouvelles du prince Harry: Charles et William acceptent de snober le duc de Sussex en raison de fuites | Royal | Nouvelles

Le prince Harry devrait être exclu de la famille royale après que le prince Charles et William aient accepté de le snober, selon un expert royal. Charlie Rae, un ancien rédacteur royal du Sun, a déclaré à talkRADIO qu’il semble que la querelle entre William et Harry “ne sera pas résolue”. Il a dit que William et Charles “n’ouvriront plus jamais leurs bras ouverts à Harry” après qu’il “ait franchi la ligne”.

L’animateur de TalkRADIO, Kevin O’Sullivan, a déclaré: “Nous avons lu que Harry était choqué par l’accueil glacial qu’il a reçu de certains membres de la famille royale.

“Certains lui ont littéralement tourné le dos. Il a été abasourdi par ça – je ne sais pas pourquoi cela a été une surprise pour lui.

«Il doit lui être venu à l’esprit à quel point il est figé, comment il a tourné le dos à son ancienne vie.

“Il semble que lorsqu’il est revenu il y a quelques semaines, il s’est souvenu de son ancienne vie.”

Il a ajouté: “Il se sentait plutôt nostalgique à ce sujet et il n’est pas aussi ravi de sa nouvelle situation qu’il veut que vous le croyiez.”

M. Rae a répondu: «Aux États-Unis, Harry ressemble à un lapin surpris pris dans les phares.

«Je crois que c’est un problème qui ne disparaîtra jamais, il ne sera pas résolu.

«Je ne crois pas que William et Charles étendront à nouveau leurs bras ouverts à Harry à la lumière de ce qu’il a dit.

M. O’Sullivan a fait remarquer que la vidéo des dix ans de mariage de Kate Middleton et du prince William était un «contraste frappant» avec Harry et Meghan qui semblent «plongés dans la misère».

Cela intervient alors qu’une autre experte royale, Christina Garibaldi de Us Weekly, a suggéré que le prince de Galles était toujours en colère contre la conversation de son fils et de sa belle-fille avec Oprah Winfrey.

Elle a noté: “Charles est toujours en colère contre Harry qui jette de l’ombre sur lui et la famille royale dans la grande interview et ne le laissera pas tomber.

«Après les dégâts qu’Harry a causés à la famille, il croit fermement que son fils ne mérite pas le privilège d’être royal.