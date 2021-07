Nouvelles du prince Harry: “Charles récupérera-t-il son argent?” Le prince Harry a mis en garde contre les mémoires | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Sussex a annoncé qu’il écrivait un mémoire sur sa vie qui sera publié fin 2022. L’éditeur Penguin Random House a déclaré hier que le livre “intime et sincère” fournira un “compte rendu définitif des expériences, aventures, pertes et leçons de vie qui ont contribué à le façonner ». Cependant, l’expert royal Robert Jobson a lancé une attaque furieuse contre Harry au sujet d’informations selon lesquelles il recevrait 14,5 millions de livres sterling (20 millions de dollars) à l’avance pour les mémoires, bien qu’il reçoive toujours de l’argent de son père Charles lorsqu’il a déménagé aux États-Unis.

Clarence House a confirmé plus tôt cette année que Harry et Meghan avaient reçu une “somme substantielle” de Charles jusqu’à l’été dernier.

M. Jobson a écrit sur Twitter: “Parlez d’une avance de 20 millions de dollars pour les mémoires du prince Harry (les bénéfices étant reversés à des œuvres caritatives).

“Le prince remboursera-t-il à son père l’argent qu’il lui a donné pour s’installer en Amérique avant de le salir dans son livre, je me demande ?”

Le duc et la duchesse ont démissionné de leurs fonctions royales au début de 2020 et vivent en Californie avec leurs deux enfants car ils ont déclaré qu’ils voulaient rechercher l’indépendance financière.

Le couple a envoyé des ondes de choc à travers la famille royale en mars lorsqu’ils ont dit à Oprah Winfrey dans une interview télévisée qu’un membre de la famille royale avait fait part de ses inquiétudes quant à la couleur de la peau de leur fils.

Meghan a également déclaré que sa vie de royale l’avait laissée au bord du suicide.

Harry a également déclaré que sa famille l’avait coupé financièrement après que lui et Meghan se soient “retirés” d’être des membres de la famille royale.

Il a déclaré que “ma famille m’a littéralement coupé financièrement” au “premier trimestre 2020”.

LIRE LA SUITE: Le livre de Harry peut nommer royal qui a commenté la peau d’Archie

“Le couple est maintenant financièrement indépendant.”

Un porte-parole des Sussex a répondu qu’il n’y avait aucune différence dans le calendrier.

Ils ont ajouté que Harry faisait référence au premier trimestre de l’exercice (avril à juin) et non à l’année civile (janvier à mars).

Le palais de Buckingham a également déclaré qu’ils étaient « attristés » d’apprendre à quel point la vie du couple avait été difficile après l’interview d’Oprah.

Maintenant, Harry semble avoir encore plus à dire car il a dit qu’il écrivait ses mémoires “non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu”.

Il a déclaré dans un communiqué : “J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au sens propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer qu’aucun peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.”

Penguin Random House a ajouté que le livre couvrirait l’enfance de Harry, son service militaire, y compris le temps passé au front en Afghanistan, et sa vie de mari et de père.

Markus Dohle, PDG de Penguin Random House, a déclaré : « Nous tous, à Penguin Random House, sommes ravis de publier les mémoires littéraires du prince Harry et de le voir rejoindre les leaders, les icônes et les acteurs du changement de renommée mondiale que nous avons eu le privilège de publier au cours de les années.

“Le prince Harry a mis à profit son expérience de vie extraordinaire en tant que prince, soldat et défenseur averti des problèmes sociaux, s’affirmant comme un leader mondial reconnu pour son courage et son ouverture d’esprit. C’est pour cette raison que nous sommes ravis de publier son honnête et histoire émouvante.”