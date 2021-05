Nouvelles du prince Harry : “Dérangé et désespéré !” Les attaques contre les membres de la famille royale « appellent à l’attention » | Royal | Nouvelles

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont renoncé aux fonctions de la famille royale lorsqu’ils ont décidé de commencer une nouvelle vie aux États-Unis avec leur jeune fils Archie Harrison. Mais Harry et Meghan ont envoyé des ondes de choc à travers le monde après avoir fait plusieurs réclamations contre la famille royale lors d’une interview explosive avec l’animatrice de l’émission de chat Oprah Winfrey. Le prince est rentré au Royaume-Uni le mois dernier pour rejoindre les membres de sa famille pour les funérailles de son grand-père, le prince Philip, décédé à l’âge de 99 ans.

Cependant, les attaques brutales de Harry contre la famille royale se sont considérablement intensifiées, avec plusieurs critiques furieuses dirigées contre la monarchie dans une nouvelle série documentaire sur la santé mentale avec Oprah.

Andrew Rosindell, un grand passionné royal et député du Parti conservateur de Romford à Londres, a lancé une attaque furieuse contre le prince au cours de ses récentes attaques.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Les réclamations du duc de Sussex contre la famille royale sont devenues de plus en plus déséquilibrées et désespérées ces dernières semaines.

“Cela ne vaut guère la peine de donner à chacun une réponse quand ils sont clairement conçus comme des appels désespérés à l’attention.”

M. Rosindell a suggéré qu’il pourrait encore y avoir un moyen de revenir dans la famille royale pour les Sussex, et a admis qu’il serait “triste” de penser le contraire.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un moyen de revenir pour Harry après ses dernières explosions explosives, le royal passionné a répondu : « Il serait difficile, compte tenu de l’affection que le pays avait jusqu’à très récemment, de dire définitivement qu’il n’y a pas de retour.

“Ce serait triste de penser qu’il n’y a pas de retour en arrière.”

Mais M. Rosindell a également mis en garde contre une énorme réaction du public britannique envers Harry et Meghan, qui verront leurs récentes explosions à la télévision mondiale comme une “recherche d’attention”.

Il comprenait de grands segments de Harry en conversation avec Winfrey, ainsi que des images d’un jeune duc aux funérailles de la princesse Diana.

Harry a accusé la famille royale d’avoir traité Meghan avec une “négligence totale” alors qu’elle se sentait suicidaire et affirmait qu’elle s’était sentie “intimidée dans le silence”.

Il a déclaré: «Je me sentais complètement impuissant. Je pensais que ma famille aiderait – mais chaque demande, demande, avertissement, quel qu’il soit, se heurte à un silence total ou à une négligence totale.

Plus tôt ce mois-ci, le duc de Sussex a également semblé remettre en question la parentalité de son père, le prince Charles.

S’exprimant lors du podcast Armchair Expert, il a déclaré qu’il “brise le cycle” de “douleur et souffrance génétiques” pour le bien de ses propres enfants.

Harry a dit à propos de son père Charles : « Il m’a traité comme il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants ?

En mars, les Sussex ont fait une série d’allégations explosives au sujet de la famille royale lors d’une interview controversée avec Winfrey.

Le duc et la duchesse ont également accusé un royal anonyme, et non la reine ou son défunt mari, le prince Philip, d’avoir exprimé des inquiétudes quant à la couleur de la peau de leur fils Archie avant sa naissance.

Meghan a également déclaré à l’animatrice de l’émission de discussion qu’elle avait demandé de l’aide lorsqu’elle était suicidaire, mais a affirmé que la famille royale ne lui avait apporté aucun soutien.