Nouvelles du prince Harry: des milliers de personnes appellent le Sussex royal à renoncer à des titres après des interviews | Royale | Nouvelles

La pétition, lancée par l’auteure royale et experte Lady Colin Campbell, demande au duc de Sussex de renoncer à ses titres en suspens, ce qui signifie qu’ils entreraient dans un état de désuétude ou de suspension temporaire. Plus de 20 000 personnes ont signé la pétition à la suite des apparitions de Harry dans “The Me You Can’t See” d’AppleTV+.

Publiée sur Change.org, Lady Colin a déclaré que la pétition appelait Harry à “demander volontairement à la reine de mettre son style royal, ses titres et son rang en suspens” pour son bien et celui de la famille royale.

Au moment de la rédaction, 26 007 personnes ont signé la pétition avec un objectif de 35 000.

En renonçant à ses titres, Lady Colin soutient que cela libérerait Harry « des contraintes diplomatiques, politiques et constitutionnelles qui font inévitablement partie du rang royal, et le libérerait davantage des conflits constitutionnels que ses croyances créent, avec toutes leurs implications à la maison. et à l’étranger”.

Elle a ajouté: «En tant que citoyen purement privé, sans rang, style ou titre royal, il pourra se livrer à ses croyances personnelles, comme c’est le droit de tous les citoyens privés, sans la possibilité qui en découle de nuire à l’institution de la monarchie ou relations entre les puissances amies, et sera libre d’exprimer des croyances, aussi répréhensibles soient-elles, sans les retombées qui sont par ailleurs inévitables tant qu’il possède le statut royal.

« Son invitation au Souverain, étant de son propre gré, résoudra des conflits qui seraient autrement inévitables, et lui permettra d’avoir le mérite d’avoir placé les intérêts nationaux et internationaux avant les siens, personnels, dans le processus qui le gagne. respect dont il ne jouira pas autrement.

Selon The Mail on Sunday, les assistants royaux veulent que les membres de la famille royale du Sussex renoncent à leurs titres après un coup “honteux” contre les compétences parentales du prince Charles et, par implication, du prince Philip.

Un assistant a déclaré: «Les gens sont consternés qu’il ait pu faire cela à la reine alors que le duc d’Édimbourg est à peine dans sa tombe.

« Entraîner son grand-père là-dedans est tellement choquant et irrespectueux. »

Un autre assistant a ajouté: «Ils devraient mettre les titres en veilleuse, afin qu’ils existent toujours, mais ne sont pas utilisés, comme ils ont accepté de le faire avec leurs RHS.

“Ils devraient juste devenir Harry et Meghan. Et s’ils refusent de le faire, ils doivent expliquer pourquoi.”

Cela fait suite aux récentes apparitions de Harry dans “The Me You Can’t See”, où il a attaqué la parentalité de Charles en disant que le prince avait fait “souffrir” le prince William et lui-même.

Il a dit à Oprah Winfrey dans l’émission : « Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il disait à William et moi : ‘Eh bien, c’était comme ça pour moi donc ça va être comme ça pour toi. ‘

« Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir. En fait, c’est tout le contraire.

“Si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que quelles que soient les expériences négatives que vous avez eues, vous puissiez les arranger pour vos enfants.”