Nouvelles du prince Harry: Duke a averti que ses mémoires “pourraient bien revenir le hanter” | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex s’apprête à publier un livre sur ses “hauts et bas, les erreurs, les leçons apprises”, a-t-il déclaré dans un communiqué. Les mémoires seront publiés par Penguin Random House l’année prochaine.

Cependant, un expert royal pense qu’il pourrait regretter d’avoir révélé des détails de sa vie de royal.

La journaliste royale Ingrid Seward a expliqué comment l’expérience du prince Harry en publiant un livre pourrait être similaire à celle de feu la princesse Diana.

Écrivant dans le Sun, elle a déclaré: “Révéler les détails personnels d’une vie royale publique comme celle de Harry ne peut pas être une bonne idée.

“Cela pourrait bien revenir le hanter, surtout si cela bouleverse sa grand-mère et qu’ensuite il change d’avis sur ce qu’il a dit.

“Diana a regretté d’avoir fait son livre, a-t-elle dit. Elle a certainement regretté d’avoir fait des millions pour tout le monde grâce à ses propres tristes révélations – cela pourrait être la pire erreur de la vie de Harry. “

Le prince Harry a publié une déclaration confirmant la nouvelle et promettant de donner aux lecteurs un aperçu “totalement véridique” de sa vie.

Il a déclaré: “J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe où nous viennent, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

Le duc devrait également verser les bénéfices à des œuvres caritatives.

Cependant, l’expert royal Victoria Murphy a averti que Harry ferait face à des réactions négatives si son autobiographie à venir n’était pas “véridique”.

Écrivant pour le magazine Town & Country, Mme Murphy a déclaré: «Mais il est indéniable que, tout comme l’interview d’Oprah et bon nombre de ses autres commentaires, ce livre façonnera également la façon dont les autres sont perçus.

« L’homme qui détestait les autres éditant l’histoire de sa vie a maintenant le pouvoir – et la responsabilité – de le faire pour que quiconque décide de faire une apparition dans son livre.

“Le prince qui a souvent parlé de la nécessité de rapports véridiques, devra maintenant prendre des décisions sur la façon dont il présente ses faits et quels faits il choisit de présenter, dans ce qui s’apprête à être l’une des autobiographies les plus discutées jamais.”

