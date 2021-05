Nouvelles du prince Harry: Duke accusé d’avoir «fait écho» à Diana avec des «attaques contre la famille royale» Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a expliqué de manière brutale au cours des derniers mois pourquoi il avait choisi de quitter le cabinet pour chercher une nouvelle vie d’indépendance aux États-Unis avec son épouse Meghan Markle et son fils Archie. Dans sa nouvelle série documentaire Apple TV The Me You Can’t See, Harry a fustigé sa famille pour “négligence totale” tout en expliquant à Oprah Winfrey pourquoi il voulait partir pour protéger sa santé mentale. Plus tôt ce mois-ci, il a également déchiré son père, le prince Charles, lors d’une interview pour le podcast Armchair Expert de l’acteur américain Dax Shepard, car il disait vouloir «briser le cycle» de la «douleur et de la souffrance» auxquels il était confronté tout en étant élevé avec son propres enfants.

La célèbre interview de Diana avec Panorama a fait la une des journaux la semaine dernière après que le rapport de Lord Dyson ait révélé que M. Bashir avait falsifié des relevés bancaires pour suggérer que Diana était sous surveillance, ce qui l’a aidé à décrocher le chat.

Cependant, l’interview est tristement célèbre depuis sa diffusion en 1995 à la suite de la perspicacité choquante que Diana a donnée sur son mariage raté avec Charles.

Elle a partagé ses sentiments sur la liaison de son mari avec Camilla Parker Bowles, avec qui il est maintenant marié.

Elle a dit: “Nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu bondé.”

Diana a déclaré: «Eh bien, cela a donné à tout le monde un nouveau label merveilleux – Diana est instable et Diana est mentalement déséquilibrée. Et malheureusement, cela semble être resté indéfini au fil des ans. “

Parmi les autres sujets abordés, mentionnons le fait de traiter de l’attention «décourageante» des médias et d’être suivi par les photographes, ainsi que les livres écrits sur sa famille.

Au cours des derniers mois, Harry a également parlé publiquement de ses propres difficultés avec l’attention des médias et de sa santé mentale.

Il a également déclaré à Oprah que sa famille n’avait pas parlé de la mort de Diana en 1997 et s’attendait à ce qu’il se contente de gérer l’attention de la presse et la détresse mentale qui en résultent.

Il a dit: “Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il avait l’habitude de dire à William et à moi,” Eh bien c’était comme ça pour moi donc ça va être comme ça pour toi “.

“Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir, bien au contraire – si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que, quelles que soient les expériences négatives que vous avez vécues, vous pouvez faites-le bien pour vos enfants. “

Il a ajouté que sa famille lui avait dit de “jouer le jeu” et que la vie s’améliorerait.

Mais il a dit qu’il avait refusé, ajoutant: “J’ai énormément de ma mère en moi. Le seul moyen de se libérer et d’échapper est de dire la vérité.”

Harry et Oprah figureront désormais dans une émission de suivi, The Me You Can’t See: A Path Forward, qui sera un hôtel de ville virtuel diffusé vendredi.

Il est sur le point de réunir les experts de la santé et les célébrités, athlètes et autres personnes qui ont parlé de leurs luttes contre la dépression, la schizophrénie et l’anxiété dans la série.