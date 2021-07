Nouvelles du prince Harry: Duke « doit être prêt » à élaborer sur les « bombes de vérité » | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex, 36 ans, a annoncé un accord avec les éditeurs Penguin Random House pour la sortie de son premier livre. Les mémoires révéleront ses « hauts et ses bas » en tant que membre de la famille royale.

Cependant, l’annonce a suscité de nombreuses spéculations.

Certains observateurs royaux se sont demandé si le duc était sur le point d’élaborer sur les affirmations explosives faites lors de son entretien et de celui de Meghan Markle avec Oprah Winfrey.

Richard Kay, rédacteur en chef du Daily Mail, a écrit dans la publication : « La seule explication d’un mémoire doit maintenant être de capitaliser sur la publicité et l’immense renommée qu’il a générées depuis le Megxit. »

Il a ajouté : « Que peut offrir Harry, à part beaucoup de règlements de compte avec les médias ? Pour justifier les sommes colossales qui sont brandies, cela ne peut être qu’une chose : le livre sera un révélateur.

« Il doit donc être prêt à développer toutes les« bombes à vérité » explosives que lui et Meghan ont fait exploser sous la famille royale avec Oprah en mars.»

Le prince Harry a annoncé la nouvelle dans un communiqué, soulignant qu’il “écrirait ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu”.

Il a ajouté: “J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au sens propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe où nous viennent, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

Les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives, cependant, les détails spécifiques sur le montant n’ont pas été divulgués.

Markus Dohle, PDG de Penguin Random House, a déclaré que le duc avait « mis à profit son expérience de vie extraordinaire en tant que prince, soldat et défenseur averti des problèmes sociaux, s’affirmant comme un leader mondial reconnu pour son courage et son ouverture d’esprit ».

Penguin House a publié un communiqué de presse détaillant que le livre serait « intime et sincère ».

Il disait : « Dans un mémoire intime et sincère de l’une des personnalités mondiales les plus fascinantes et les plus influentes de notre époque, le prince Harry partagera, pour la toute première fois, le récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui l’ont aidé à le façonner.

“Couvrant sa vie aux yeux du public de l’enfance à nos jours, y compris son dévouement au service, le devoir militaire qui l’a mené deux fois sur les lignes de front de l’Afghanistan, et la joie qu’il a trouvée d’être un mari et un père que le prince Harry offrira un portrait personnel honnête et captivant, qui montre aux lecteurs que derrière tout ce qu’ils pensent savoir se cache une histoire humaine inspirante, courageuse et édifiante.

A NE PAS MANQUER

Meghan « doit trouver le contenu » car le livre était « un flop » [VIDEO]

Les «plans secrets d’écureuil» de Meghan Markle orchestrés aux États-Unis avant la sortie [ANALYSIS]

Meghan et Harry «ont beaucoup d’argent en jeu» avec une pression croissante [INSIGHT]