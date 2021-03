Nouvelles du prince Harry: Duke est une «ombre de lui-même» alors qu’il «lutte» avec la «voix» de Meghan | Royal | Nouvelles

Le prince Harry « a l’intention de revenir pour la statue de Diana », déclare un expert

Le duc et la duchesse de Sussex ont partagé un aperçu choquant de leur vie en tant que membres de la famille royale lorsque leur interview explosive avec Oprah a été diffusée la semaine dernière. Harry a parlé de se sentir « piégé » en tant que membre de la famille royale, tout en admettant que ses relations avec le père Charles et le frère William étaient devenues tendues depuis qu’il a déménagé en Californie avec Meghan et son fils Archie. Mais la biographe royale Angela Levin a remarqué que ses aveux déchirants avaient été éclipsés par Meghan prenant le contrôle de l’interview, alors qu’elle semblait « parler de lui ».

Elle a écrit dans le Sunday Telegraph: «Il a regardé l’ombre de lui-même ces derniers mois. «Il a quitté son pays, sa famille, ses amis et ses relations militaires pour s’installer à Santa Barbara – où lui et Meghan élèvent leur fils Archie, un an, sauvant des poules de batterie, concluant des accords avec Netflix et Spotify, et attendant le naissance de leur fille. «Bien que Meghan parle beaucoup de l’utilisation de sa voix, Harry a eu du mal à faire de même. «Lorsqu’il essayait parfois d’ajouter un commentaire à la conversation avec Oprah, elle lui tapait souvent sur la main et il s’arrêta immédiatement.

Le prince Harry a été appelé « l’ombre de lui-même » dans l’interview d’Oprah

« Elle a aussi visiblement parlé de lui. » Harry a révélé qu’il y avait un «espace» dans sa relation avec William alors qu’il partageait ses problèmes familiaux avec Oprah. Il a déclaré lors de l’interview: « On va continuer à dire beaucoup à ce sujet … comme je l’ai déjà dit, vous savez, j’aime William en morceaux, c’est mon frère, nous avons traversé l’enfer ensemble et nous avons une expérience partagée. « Le prince Charles a également été un sujet brûlant pendant la conversation de deux heures, car Harry a affirmé qu’il avait été « littéralement coupé financièrement » de son père l’année dernière. LIRE LA SUITE: Les affirmations de « naïveté » de Meghan remises en question après une vieille interview

Harry et Meghan ont fait des déclarations choquantes sur la famille royale dans leur interview à Oprah

Il a dit qu’il avait ce que Diana lui avait laissé et « sans cela, nous n’aurions pas pu le faire », faisant référence à la décision du couple de démissionner de la famille royale et de déménager aux États-Unis. Mme Levin a partagé ses inquiétudes face au contraste dans le comportement d’Harry après s’être rappelé qu’il était « charismatique » dans ses jeunes années alors qu’il se taillait son propre chemin en tant que « réserve », tandis que le frère aîné William se préparait à devenir roi. Mais elle a affirmé qu’il se considérait soudainement comme « inférieur » quand il a rencontré Meghan. Mme Levin a écrit: « Harry était toujours le frère qui montrait des émotions plus clairement que William. En tant que » réserve « , il avait différents problèmes pour naviguer. NE MANQUEZ PAS

Le duc et la duchesse de Sussex ont déménagé aux États-Unis l’année dernière

«Comme le prince Andrew avant lui, on pourrait dire qu’il était plus charismatique que son frère aîné – il a certainement hérité de la chaleur fabuleuse de sa mère et avait un talent pour se connecter avec les gens. «Comme sa mère, m’a-t-il dit, il voulait faire une différence par lui-même. Il a mentionné qu’il ‘avait du mal à faire confiance aux gens car je ne sais pas s’ils m’aiment pour ce que je suis ou qui je suis’ . «Cette inquiétude a semblé s’évaporer lorsqu’il a rencontré Meghan Markle, une actrice américaine divorcée, qui venait également d’une famille dysfonctionnelle. «Pourtant, même avant qu’ils ne parlent, Harry se considérait comme inférieur à elle, une position qu’il semble avoir maintenue depuis. ‘Elle était assise là, je me disais, » OK, eh bien, je vais vraiment devoir améliorer mon jeu » », se souvient-il de leur premier rendez-vous.

Meghan et Harry ont parlé de leurs difficultés en tant que membres de la famille royale