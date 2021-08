Nouvelles du prince Harry: Duke et Meghan Markle étiquetés «hors de contact» dans une diatribe de jets privés | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex aurait repris un jet privé d’un match de polo caritatif la semaine dernière malgré ses prêches réguliers au public sur le changement climatique. L’expert royal Angela Levin a affirmé que Harry et Meghan étaient “déconnectés” de leur utilisation des avions énergivores.

Mme Levin a déclaré à talkRADIO: “Cela montre à A qu’ils sont déconnectés et à B qu’ils sont d’énormes hypocrites.

“Ils disent au monde entier ce que nous devons faire, il est très important que nous le fassions, mais ils ne pensent pas qu’ils sont impliqués dans cela, ils ont une exception parce qu’ils sont si grands et ils sont si importants.

“Mais ces jets privés ont au moins 10 fois plus de dégâts à l’atmosphère qu’un jet commercial et 50 fois plus de dégâts que s’il partait en train mais bien sûr rien de tout cela ne s’applique à lui.

“Je pense que c’est scandaleux en fait, mais c’est la même chose que lorsqu’il dit que nous devons tous être compatissants quand ils ne sont pas compatissants envers leurs propres parents et leur famille, que nous ne pouvons avoir que deux enfants quand ce ne sont pas vraiment ses affaires et jet ensembles.

Harry aurait pris le vol de deux heures d’Aspen, Colorado, à Santa Barbara, Californie, le 19 août après la Sentebale ISPS Handa Polo Cup.

Le duc et la duchesse de Sussex ont déjà été critiqués pour leur utilisation de jets privés malgré la conférence du public sur la sauvegarde de la planète.

S’exprimant en septembre 2019, Harry a défendu son utilisation des avions exclusifs.

Il a déclaré au Sun plus tôt ce mois-ci : « Cela semble être extrêmement hypocrite, compte tenu de tous ses discours sur le changement climatique.

“Harry semble se considérer comme quelqu’un qui guide le reste du monde et que son propre comportement n’est pas pertinent. C’est un énorme angle mort. »

Le duc a parlé de l’environnement dans sa récente série documentaire The Me You Can’t See.

Harry a déclaré que le changement climatique était l’un des “problèmes les plus urgents auxquels nous sommes confrontés”, avec la santé mentale.

Il a ajouté: “Avec les enfants qui grandissent dans le monde d’aujourd’hui, c’est assez déprimant, n’est-ce pas, selon l’endroit où vous vivez, votre pays d’origine est soit en feu, soit sous l’eau, des maisons ou des forêts sont en train d’être rasées.”

Harry et Meghan vivent en Amérique après avoir quitté leurs fonctions royales l’année dernière.