Nouvelles du prince Harry: Duke et William «ne parlent pas pour le moment» après un voyage «glacial» au Royaume-Uni | Royal | Nouvelles

Nick Bullen, rédacteur en chef et cofondateur de True Royalty TV, a déclaré à Us Weekly: «Toutes mes sources me disent qu’elles ne parlent pas pour le moment.»

Selon l’expert royal, le couple serait sur la bonne voie pour résoudre leur prétendu désaccord.

Il a ajouté que l’épouse du prince William, Kate, la duchesse de Cambridge, avait joué un rôle déterminant dans toutes les tentatives des frères pour parvenir à une trêve lors de la cérémonie du 17 avril.

M. Bullen a ajouté: «Il est assez clair que la duchesse de Cambridge faisait de son mieux pour construire les ponts.

“Doucement, doucement semble être à l’ordre du jour.”

Mais le retour du prince Harry a suscité des spéculations sur le fait qu’il aurait reçu un accueil froid au Royaume-Uni par certains membres de la famille royale.

Le commentateur royal Russell Myers s’est entretenu avec talkRadio pour savoir si Harry reviendrait en Grande-Bretagne cet été pour le dévoilement d’une statue de sa défunte mère, la princesse Diana.

Il a déclaré: «Certains quartiers de la famille lui ont donné un accueil glacial et cela l’a peut-être un peu choqué.

L’animateur de TalkRadio, Kevin O’Sullivan, a souligné qu’Harry avait l’air «très mal en point» lors de son dernier voyage au Royaume-Uni.