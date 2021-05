Nouvelles du prince Harry: Duke «ne guérira pas» s’il continue à faire des interviews | Royal | Nouvelles

Paul Burrell a déclaré à Closer Magazine qu’il pensait que le duc avait été «aveuglé» par la beauté de Meghan Markle et que seule elle pouvait mettre un terme à ses interviews explosives. Il a déclaré: «Il a été aveuglé par Meghan, par sa beauté et par ce monde hollywoodien.

Dans l’épisode cinq de la série, le duc a discuté de son entretien avec Meghan et de Mme Winfrey plus tôt cette année, qui a envoyé des ondes de choc à travers le monde.

La conversation, qui a été diffusée en mars sur CBS aux États-Unis et ITV au Royaume-Uni, a vu le duc admettre qu’il était «authentique».

Il a déclaré: «L’entrevue portait sur le fait d’être réel, d’être authentique et, espérons-le, de partager une expérience que nous savons incroyablement racontable à de nombreuses personnes à travers le monde, malgré notre position unique et privilégiée.

«J’aime penser que nous avons pu dire la vérité de la manière la plus compatissante possible, laissant ainsi une ouverture pour la réconciliation et la guérison.»

