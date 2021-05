Nouvelles du prince Harry: Duke «ne vit plus dans la peur» avec une nouvelle vie aux États-Unis avec Meghan | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex sont au centre des critiques depuis qu’ils ont annoncé l’année dernière leur intention de renoncer à leurs fonctions royales et de vivre indépendamment du cabinet. Cependant, un commentateur royal a affirmé que le duc ne craignait plus ce que les critiques pourraient avoir à dire à propos de sa nouvelle vie en Californie.

Bryony Gordon a écrit dans un article d’opinion pour le Telegraph: «Le duc sait qu’il a des critiques. Il s’attend à avoir des critiques, compte tenu de la position très publique qu’il a prise, non seulement à propos des médias, mais aussi de sa propre famille.

«Il a accepté cela, et c’est cette acceptation qui l’a libéré, à bien des égards.

«Il ne vit plus dans la peur des répercussions d’exister en tant que lui-même, comme il le veut et doit l’être.

Selon le journaliste, ami du duc et de la duchesse, Harry se retrouve également spirituellement chez lui “en Californie.

Elle a souligné comment le duc a maintenant un «sens du but» après avoir quitté ses fonctions royales aux côtés de sa femme.

Cependant, Mme Gordon a réfuté les théories selon lesquelles Meghan a “changé” Harry.

Elle a ajouté: «Il est souvent suggéré que l’épouse du duc, Meghan, l’a en quelque sorte changé, comme s’il était un homme complètement incapable de penser de manière indépendante.

«Mais les proches d’Harry savent qu’il était depuis longtemps ouvert au changement que nous voyons maintenant en lui.

Le couple attend maintenant leur deuxième enfant, qui, selon les spéculations, pourrait être livré à leur domicile de Santa Barbara.