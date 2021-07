Nouvelles du prince Harry : Duke pourrait faire l’objet de poursuites judiciaires si un nouveau livre « salit » Royals | Royale | Nouvelles

in

La semaine dernière, il est apparu que le duc de Sussex travaillait secrètement avec un nègre depuis un an sur un prochain mémoire. Publié par Penguin Random House, il donnera un « compte rendu définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui ont contribué à façonner » le joueur de 36 ans.

Écrit en collaboration avec l’auteur JR Moehringer, Harry a déclaré qu’il raconterait sa vie “non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu”.

Avant sa publication très attendue à la fin de l’année prochaine, les initiés royaux ont averti qu’il avait le potentiel de mettre Harry dans l’eau chaude.

Un initié a déclaré à MailOnline: «Il peut y avoir une disposition donnée aux membres du personnel pour répondre à toute réclamation qu’ils considèrent comme inexacte.

« Peut-être qu’on fermerait les yeux si les membres du personnel utilisaient des amis ou des membres de la famille pour corriger le dossier en leur nom.

LIRE LA SUITE: La fille de Meghan Markle et Harry, Lilibet, enfin ajoutée au site Web

Décrivant le livre, il a expliqué : « J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au sens propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

Il a parlé peu de temps avant qu’il ne soit annoncé qu’une biographie du couple serait republiée le mois prochain avec un chapitre supplémentaire “déchirant”.

Trouver la liberté a été mis à jour avec un nouveau chapitre qui, selon l’éditeur HarperCollins, révélera “le parcours de guérison émotionnelle de Meghan, de la perte d’un enfant à la naissance de leur fille” Lilibet.

La première édition, par les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand, a été publiée en août dernier et brosse un tableau flatteur du duc et de la duchesse de Sussex.

Il a suivi leur parcours depuis leur rencontre en 2016 jusqu’à leur départ du cabinet début 2020.

L’édition mise à jour devrait sortir fin août et devrait également détailler l’interview explosive du couple avec Oprah Winfrey, leur déménagement en Californie et leurs accords de plusieurs millions de livres avec Netflix et Spotify.

Dans un texte de présentation, l’éditeur a ajouté: “Dans les coulisses de l’interview révolutionnaire de Harry et Meghan avec Oprah, les détails du déménagement du couple en Californie (et) les diverses initiatives philanthropiques et commerciales dans lesquelles les Sussex ont été impliqués depuis leur déménagement et ce qu’il en est venez avec Archewell Productions.”