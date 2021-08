Nouvelles du prince Harry: Duke semblait «incroyablement triste» alors que Meghan Markle est devenue sa «seule amie» | Royale | Nouvelles

in

Prince Harry : Nicholl met en garde contre un “snob royal” pour le jubilé

La duchesse de Sussex a célébré son 40e anniversaire aujourd’hui aux États-Unis avec son mari Harry et leurs deux enfants, Archie et Lilibet. Elle a publié une nouvelle vidéo le jour spécial en rassemblant une foule d’amis célèbres, de militants et de dirigeants pour lancer 40×40 – une initiative pour aider les femmes à retourner sur le lieu de travail alors que le monde se remet de la pandémie. Elle est apparue de bonne humeur alors qu’elle plaisantait avec l’actrice américaine Melissa McCarthy dans la vidéo, tandis que Harry faisait une apparition comique en jonglant.

L’expert en langage corporel Judi James a noté qu’ils étaient également plus heureux et plus à l’aise dans leurs premières photos ensemble d’un couple en 2017, par rapport à leur dernier engagement royal en 2020.

Elle a déclaré au Daily Star : “Comparer le langage corporel de ce couple entre leur première apparition publique en 2017 à leur dernière, lorsqu’ils étaient au service du Commonwealth Day en 2020, est incroyablement triste.

“Ce n’est pas à cause de l’érosion de leurs signaux de liaison en tant que couple, mais à cause de leurs signaux d’engagement extérieur et de joie qui ont clairement été si gravement compromis.”

Meghan et Harry ont été photographiés pour la première fois ensemble pour les Jeux Invictus à Toronto, au Canada, en 2017, après avoir secrètement fréquenté pendant des mois.

Meghan et Harry semblaient différents lors de leur dernier engagement royal (Image: GETTY)

Harry et Meghan avaient l’air plus détendus sur leur première photo ensemble (Image: GETTY)

Ils ont été vus se tenant la main et se regardant avec amour pendant qu’ils regardaient les matchs.

Mme James a ajouté: “Leur attirance mutuelle était évidente et leur choix de robe, avec le jean déchiré et la chemise de petit ami de Meghan, suggérait une nouvelle énergie qui devait insuffler une nouvelle vie à The Firm.

“Ils semblaient tous les deux aimer l’attention et leurs rituels de prise de main et de toucher ont montré qu’ils étaient heureux de clouer leur statut avec quelques démonstrations publiques d’attentions en cours.”

Cependant, elle a ensuite comparé cela à leur dernière photo en tant que membres de la famille royale au Commonwealth Day Service en mars 2020.

Leur couple a été vu se tenant la main à Toronto en 2017 (Image: GETTY)

Mme James a affirmé que le couple manquait de l’étincelle et de l’énergie qu’ils ont montrées aux Jeux Invictus.

Elle a ajouté que Meghan semblait “faire tout son possible” pour avoir l’air de socialiser avec tout le monde.

Cependant, Harry ne semblait vraiment lui parler qu’avec une expression de “réflexion austère” pendant l’événement.

Elle a déclaré: “L’éclat manquait aux yeux de Harry et le sens de l’amusement pour lequel il était connu avait complètement disparu lorsqu’ils étaient assis au centre de sa famille.

Meghan fête ses 40 ans aujourd’hui (Image: EXPRESS)

“Alors que c’était Harry qui guidait et menait Meghan dans l’intronisation ou la vie royale en 2017, nous pouvions maintenant voir Meghan lui fournir les sourires et la force pour le guider à travers cette dernière apparition avant qu’ils ne quittent le Royaume-Uni.

“Harry avait maintenant l’air de Meghan était sa seule amie dans le monde royal et son expression oculaire plutôt hantée ne s’est réchauffée que lorsqu’il la regardait.”

Meghan et Harry ont exprimé leur mécontentement en tant que membres de la famille royale.

Au cours de leur interview télévisée controversée avec Oprah Winfrey en mars, ils ont allégué qu’un membre anonyme de la famille avait demandé à quel point la peau de leur fils Archie pouvait être sombre avant sa naissance.

Meghan est apparue de bonne humeur dans sa nouvelle vidéo (Image: GETTY)

Oprah a ensuite précisé qu’Harry avait dit que ce n’était pas la reine ou son mari, le prince Philip, âgé de 99 ans, qui avait fait les commentaires sur la couleur de la peau d’Archie.

Harry a déclaré lors de l’interview : “Cette conversation, je ne la partagerai jamais. Mais à l’époque, c’était gênant. J’étais un peu choqué.”

Harry a également parlé de sa relation avec William alors qu’il parlait de lui et de Charles “piégés” au sein du cabinet.

Il a déclaré : « J’étais piégé, mais je ne savais pas que j’étais piégé. Mais au moment où j’ai rencontré Meg, et nos mondes sont entrés en collision de la manière la plus étonnante et puis [I began] pour voir à quel point le système est piégé, comme le reste de ma famille.

“Mon père et mon frère, ils sont piégés. Ils ne peuvent pas partir, et j’ai une immense compassion pour cela.”

Le duc et la duchesse de Sussex vivent maintenant aux États-Unis (Image: GETTY)

Il a également ajouté que sa relation avec son frère William était ” espacée ” mais qu’il l’aimait en morceaux, comme il l’a dit: ” Comme je l’ai déjà dit, j’aime William en morceaux. C’est mon frère. Nous avons vécu l’enfer ensemble. Je veux dire, nous avons une expérience commune. Mais nous sommes sur des chemins différents.”

Kate a également été publiquement désignée par Meghan comme l’ayant fait pleurer à l’approche de son mariage en 2018 dans un désaccord sur les robes de demoiselle d’honneur.

Elle a déclaré: “Je ne dis pas cela pour dénigrer qui que ce soit parce que ce fut une semaine très difficile du mariage et qu’elle était bouleversée par quelque chose. Quelques jours avant le mariage, Kate était bouleversée par quelque chose. Oui, le problème était correct à propos des robes de demoiselle d’honneur.

Le palais de Buckingham a également rapidement répondu que la reine était « attristée » par leurs revendications, mais a ajouté que « les souvenirs peuvent varier ».