Nouvelles du prince Harry: Duke semble confiant pour «voler en solo» sans Meghan Markle | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a dévoilé la bande-annonce de sa série documentaire sur la santé mentale aux côtés de la personnalité médiatique américaine Oprah Winfrey. L’aperçu de The Me You Can’t See, a été publié lundi avant la première de l’émission sur Apple TV + le 21 mai.

Selon un expert en langage corporel, la vidéo montre Harry comme un «homme à l’air déterminé» suite à la controverse entourant sa première interview avec Mme Winfrey.

Écrivant pour Mirror.co.uk, Judi James a souligné les traits de langage corporel qui montraient la volonté du duc d’aider les autres avec leur santé mentale.

Elle a écrit: «Le langage corporel d’Harry fluctue au cours de cette bande-annonce très émotive et bruyante avec sa musique fracassante, ses cris de voix et ses larmes tragiques.

L’entraîneur de terrain a ajouté: «Après le rap, la ‘comédie Harry’ de l’émission James Corden et le Harry en colère et débordant de haricots de la première interview d’Oprah, nous voyons maintenant un homme plus calme et plus déterminé, confortable et confiant de voler en solo avec seulement un bref aperçu de Meghan et avec une élévation de ses signaux de puissance.

«Assis dans sa chaise avec une jambe croisée sur l’autre cuisse et ses mains jointes haut dans un clocher pointant vers l’intérieur avec des doigts en maille, Harry semble presque avoir l’autorité et le désir d’aider un thérapeute ou un conseiller.

Au cours de la bande-annonce de deux minutes et demie, Mme Winfrey dit à Harry: “Partout dans le monde, les gens souffrent d’une sorte de douleur mentale, psychologique et émotionnelle.”

Il répond: “Quels mots avez-vous entendus à propos de la santé mentale? Fou?”

L’hôte ajoute: «Je l’ai perdu, je ne peux pas le garder ensemble.