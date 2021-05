Nouvelles du prince Harry: Duke va «aller plus loin» sur les problèmes de santé mentale dans une nouvelle série | Royal | Nouvelles

Dans la nouvelle édition du programme, Harry et Mme Winfrey animeront une «discussion de grande envergure et stimulante pour développer leurs conversations initiales sur la santé mentale et le bien-être», selon le site Internet de Harry’s Archewell.

La déclaration officielle ajoute: «Les sujets approfondissent leurs propres histoires de la série, les experts partagent leurs conseils et, ensemble, ils commencent à répondre à la question cruciale: où allons-nous à partir de là?»

La série a jusqu’à présent vu le duc décrire comment lui et Meghan se sentaient «complètement impuissants» en tant que membres de la famille royale.

Il a également allégué qu’il avait été confronté à «un silence total ou à une négligence totale» lorsqu’il cherchait de l’aide – et qu’il se sentait «pris au piège».