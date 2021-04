Nouvelles du prince Harry: Harry a rencontré l’adorable fils nouveau-né de la princesse Eugénie en août | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex s’est envolé pour le Royaume-Uni depuis sa nouvelle maison en Californie deux jours après la mort pacifique de son grand-père à l’âge de 99 ans.Harry avait initialement prévu de retourner au Royaume-Uni en juillet pour le dévoilement d’une statue pour sa défunte mère, la princesse. Diana, pour ce qui aurait été son 60e anniversaire. Cependant, le duc est revenu plus tôt que prévu pour assister aux funérailles de son grand-père samedi et semble maintenant profiter au maximum de son voyage en visitant le plus récent membre de la famille royale.

Une source a déclaré à Us Weekly: “Le prince Harry a rencontré le fils nouveau-né de la princesse Eugénie, August, à son retour au Royaume-Uni pour les funérailles de leur grand-père, le prince Philip.”

Harry est retourné au Royaume-Uni en même temps que sa femme Meghan Markle n’a pas été en mesure de «recevoir une autorisation médicale de son médecin» pour voyager car elle approche de la fin de sa grossesse.

Ce sera la première fois qu’Harry reviendra dans son pays d’origine et verra sa famille depuis que son interview explosive avec Oprah a été diffusée.

Le couple a affirmé à l’animateur de l’émission que Meghan avait subi le racisme de la presse britannique et n’était pas soutenue par The Firm après avoir eu des pensées suicidaires en 2019.

Les membres de la famille royale ont nié leurs allégations, mais les funérailles pourraient également apporter une paix temporaire à la famille.

L’auteur royal Ingrid Seward a déclaré: «Pour la période où Harry est [in England], ils mettront vraiment leurs différences derrière eux.

«Je pense qu’Harry voudra retourner auprès de Meghan dès que les funérailles seront terminées… donc il n’aura pas beaucoup de temps pour être dans une situation potentiellement embarrassante avec sa famille.

Harry sera peut-être ravi de voir un visage amical au sein du cabinet car il a toujours été particulièrement proche d’Eugénie.

Les liens étroits d’Eugénie avec sa cousine auraient également pu aider à nouer une amitié avec Meghan et ils seraient «restés amis et restent amis» bien qu’ils soient des extrémités opposées de l’Atlantique.

Harry et Eugénie ont tous deux rendu un hommage émouvant à leur grand-père cette semaine.

Harry a déclaré: “Mon grand-père était un homme de service, d’honneur et de grand humour. Il était authentiquement lui-même, avec un esprit très vif, et pouvait retenir l’attention de n’importe quelle pièce grâce à son charme – et aussi parce que vous ne saviez jamais ce qu’il pouvait dire suivant.

«On se souviendra de lui comme du plus ancien époux régnant du monarque, un militaire décoré, un prince et un duc.

“Mais pour moi, comme beaucoup d’entre vous qui ont perdu un être cher ou un grand-parent à cause de la douleur de l’année écoulée, il était mon grand-père: maître du barbecue, légende des plaisanteries et effronté jusqu’à la fin.”

La princesse Eugénie a également rendu un hommage sincère à son «très cher grand-père» le duc d’Édimbourg, s’engageant à s’occuper de «Granny» la reine pour lui.

Elle a ajouté: «Je me souviens de vos mains et de votre rire et de votre bière préférée.

“Merci pour votre dévouement et votre amour pour nous tous et en particulier pour Granny, dont nous nous occuperons pour vous.”