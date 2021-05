Nouvelles du prince Harry: Harry déchiré par une “ fausse ” affirmation concernant son frère le prince William | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont choqué le monde l’année dernière en quittant radicalement la famille royale pour chercher une nouvelle vie indépendante aux États-Unis. Ils ont récemment commencé à parler de leurs difficultés à travailler dans la famille royale, Harry affirmant récemment que son frère William et son père, le prince Charles, étaient “piégés” au sein de la famille royale, mais qu’il avait réussi à partir.

Harry a également expliqué qu’il se sentait “piégé” au sein du cabinet lors de son entretien avec Oprah en mars, avant d’ajouter qu’il se sentait incapable d’obtenir de l’aide de Meghan lorsqu’elle se sentait suicidaire.

Il a ajouté qu’il ressentait de la “compassion” pour son frère William et son père, le prince Charles, incapables de quitter leurs rôles, alors qu’il le pouvait.

Harry a déclaré: “Mon père et mon frère, ils sont piégés. Ils ne peuvent pas partir. Et j’ai une immense compassion pour cela.”

Harry a également dit à Oprah qu’il se sentait déçu par son père pour l’avoir coupé financièrement et qu'”il y a eu beaucoup de mal qui s’est passé” entre eux.

Il a ajouté que sa famille lui avait dit de “jouer le jeu” et que la vie s’améliorerait.

Mais il a dit qu’il avait refusé, ajoutant: “J’ai beaucoup de ma mère en moi. La seule façon de te libérer et de t’éclater est de dire la vérité.”

Et Harry a ensuite parlé de vouloir mettre fin à la “douleur et souffrance génétique” dans la famille royale tout en faisant la promotion de sa nouvelle émission sur le podcast de Dax Shepard plus tôt ce mois-ci.

Il a déclaré: “Il n’y a pas de blâme. Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit, mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai connu une forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que cela peut-être que mon père ou mes parents avaient souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas le transmettre, au fond.

“C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon, donc en tant que parents, nous devrions faire tout notre possible pour essayer de dire” vous savez quoi, cela m’est arrivé, je vais m’assurer que ce ne sera pas le cas. vous arriver’.

“C’est difficile à faire, mais pour moi, cela se résume à une prise de conscience. Je ne l’ai jamais vu, je ne l’ai jamais su, et puis soudain, j’ai commencé à le reconstituer et à me dire ‘OK, alors c’est là qu’il est allé à l’école, c’est que s’est-il passé, je sais cela de sa vie, je sais aussi que cela est lié à ses parents, ce qui signifie qu’il m’a traité comme il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants ? »

“Et me voilà, j’ai déménagé toute ma famille aux États-Unis, ce n’était pas le plan, mais parfois vous devez prendre des décisions et faire passer votre famille en premier et votre santé mentale en premier.”