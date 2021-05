Nouvelles du prince Harry: Harry pourrait mettre fin à une «querelle inutile» avec William avant l’événement de la statue de Diana | Royal | Nouvelles

Le prince Harry “ veut passer à autre chose ” avec sa famille, dit Nicholl

La relation des frères s’est détériorée au cours des deux dernières années, Harry confirmant récemment qu’ils étaient sur des «chemins différents». Ils sont sur le point de se réunir pour dévoiler une statue de sa défunte mère, la princesse Diana, à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire en juillet, mais pourraient prononcer des discours séparés car leur relation ne montre aucun signe de réparation. Cependant, ils ont montré un soupçon de réconciliation la semaine dernière lorsqu’ils ont publié des déclarations au public au même moment après la publication du rapport de Lord Dyson.

Il a critiqué les méthodes utilisées par Martin Bashir pour sécuriser son interview avec Diana dans Panorama de 1995, notamment en utilisant de faux relevés bancaires.

L’expert royal Robert Jobson a maintenant déclaré que leur récente fureur partagée face aux découvertes de la BBC pourrait être la première étape pour réparer leur querelle.

Il a déclaré au podcast HeirPod d’ABC: “Cela peut – leur indignation à la BBC – peut les réunir tous, car franchement, la querelle, le blâme, le pointage du doigt doivent cesser à un moment donné.

«J’espère que tous les fils, quels qu’ils soient, royaux ou non, pourront avoir la décence de se réunir pour rendre hommage à leur mère qu’ils ont perdue très tôt, et lui rendre hommage avec réflexion et honneur.

Le prince Harry pourrait mettre fin à sa “querelle inutile” avec William (Image: PA)

«Je pense que continuer cette querelle est à la fois inutile et bouleversant pour tout le monde, je ne pense pas que faire du bien à notre famille royale dans sa marque à l’étranger, et à un moment donné, ils doivent s’asseoir et parler, alors pourquoi ne pas s’asseoir et parler après le dévoilement d’une statue de quelqu’un qui a fait tant de bien pour tant de gens à travers le monde? “

L’interview de Diana est devenue tristement célèbre après avoir parlé de son mariage raté avec le prince Charles.

La princesse a déclaré: “Eh bien, nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu bondé”, ce qui faisait référence à Camilla, que Charles a épousée plus tard.

Mais une enquête a révélé la semaine dernière que la BBC avait dissimulé “le comportement trompeur” utilisé par M. Bashir pour obtenir l’interview de Diana, et “ne respectait pas les normes élevées d’intégrité et de transparence”.

LIRE LA SUITE: Oprah Winfrey lance un avertissement à Harry – “Je ne sais pas si cela a aidé!”

Harry et William ont tous deux publié des déclarations en même temps après les découvertes de la BBC dans l’interview de leur mère (Image: PA)

Le journaliste a également été jugé en «violation grave» des directives de production de la BBC lorsqu’il a truqué des relevés bancaires et les a montrés à Earl Spencer pour avoir accès à la princesse, a révélé un rapport de Lord Dyson.

La BBC a maintenant écrit à la famille royale pour s’excuser des circonstances entourant l’interview.

Le duc de Sussex s’est félicité de l’enquête, mais a déclaré que les conclusions étaient le “premier pas vers la justice”, mais a averti que de mauvaises pratiques médiatiques étaient toujours d’actualité.

Il a dit: «Notre mère était une femme incroyable qui a consacré sa vie au service.» Elle était résiliente, courageuse et incontestablement honnête.

Les frères sont sur le point de se réunir pour le dévoilement de la statue de leur mère (Image: PA)

«L’effet d’entraînement d’une culture d’exploitation et de pratiques contraires à l’éthique lui a finalement coûté la vie.

«À ceux qui ont pris une forme de responsabilité, merci de l’avoir possédée.

«C’est le premier pas vers la justice et la vérité.

«Pourtant, ce qui m’inquiète profondément, c’est que de telles pratiques – et pire encore – sont encore répandues aujourd’hui.

Harry a admis qu’il était sur un “chemin différent” de William (Image: PA)

«Autrefois, et maintenant, c’est plus grand qu’un point de vente, un réseau ou une publication.

«Notre mère a perdu la vie à cause de cela, et rien n’a changé.

«En protégeant son héritage, nous protégeons tout le monde et respectons la dignité avec laquelle elle a vécu sa vie.

“Rappelons-nous qui elle était et ce qu’elle représentait.”

Pendant ce temps, William ne s’est pas retenu car il a également publié une déclaration critiquant la BBC pour ses échecs autour de l’interview de sa mère avec Panorama.

Le duc de Sussex a déménagé aux États-Unis avec Meghan et son fils Archie l’année dernière (Image: EXPRESS)

Il a ajouté que cela avait aggravé «la peur, la paranoïa et l’isolement».

William a déclaré qu’il était resté avec “une tristesse indescriptible” de savoir que la BBC avait “contribué de manière significative” à l’état d’esprit de Diana dans les dernières années de sa vie.

Il a déclaré: “Elle a échoué non seulement par un journaliste voyou, mais par des dirigeants de la BBC qui ont détourné le regard plutôt que de poser les questions difficiles.”

En réponse aux conclusions, M. Bashir a déclaré la semaine dernière: «C’est la deuxième fois que je coopère volontairement pleinement à une enquête sur les événements d’il y a plus de 25 ans. Je me suis alors excusé, et je le fais encore une fois, d’avoir demandé que des relevés bancaires soient simulés.

Martin Bashir “ a reçu un préavis de trois mois ”, déclare Davie

«C’était une chose stupide à faire et c’était une action que je regrette profondément. Mais je maintiens absolument les preuves que j’ai données il y a un quart de siècle, et encore plus récemment.

«Je répète également que les relevés bancaires n’ont eu aucune incidence sur le choix personnel de la princesse Diana de participer à l’interview. les preuves présentées à Lord Dyson le renforcent.

«En fait, malgré ses autres découvertes, Lord Dyson lui-même admet en tout état de cause que la princesse aurait probablement accepté d’être interviewée sans ce qu’il décrit comme mon« intervention ».

“Il est triste que ce problème unique ait été autorisé à éclipser la décision courageuse de la princesse de raconter son histoire, de parler courageusement des difficultés auxquelles elle a été confrontée et d’aider à lutter contre le silence et la stigmatisation qui entouraient les problèmes de santé mentale il y a toutes ces années. .

“Elle a ouvert la voie en abordant tant de ces problèmes et c’est pourquoi je resterai toujours extrêmement fier de cette interview.”

Le prince Harry a déclaré qu’il se félicitait des conclusions de l’enquête de la BBC (Image: APPLE TV)

Le directeur général de la BBC, Tim Davie, a réfléchi à la manière «choquante» dont les dénonciateurs étaient traités avec Diana.

Il a déclaré à l’émission Today de Radio 4: “Je pense que certains des éléments les plus décevants et choquants de cela, et il y a de multiples échecs dont nous nous sommes excusés, sont des choses comme la dénonciation, comment cela a-t-il fonctionné?

“La personne même qui a soulevé cette question – et je sais que de nombreux membres du personnel sont très attachés à cela – la personne même qui a soulevé cette question comme un problème, a subi d’énormes conséquences, ce dont nous sommes vraiment désolés.

“Cela ne peut plus se reproduire. Nous avons amélioré les processus mais je veux revoir les choses.”

Il a également déclaré que M. Bashir “travaillait toujours sur une courte période de préavis” au sein de la société.