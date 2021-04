Nouvelles du prince Harry: Harry «veut des excuses» de la famille royale pour Meghan Markle | Royal | Nouvelles

L’une des affirmations les plus controversées faites par Meghan Markle et le prince Harry lors de leur entretien avec Oprah Winfrey était qu’un membre anonyme de la famille royale s’était demandé à quel point la peau du fils de Meghan, Archie, serait sombre avant sa naissance. Oprah a confirmé plus tard que ce n’était ni la reine ni le prince Philip qui avaient fait cette réclamation et le frère de Harry, le prince William, a défendu la maison de Windsor en disant: « nous ne sommes pas racistes ». Cependant, maintenant une source parlant au magazine Us Weekly a déclaré que le duc de Sussex exigeait des excuses de sa famille au Royaume-Uni.

La source a déclaré: «Le problème avec Harry est qu’il est accro à avoir raison et qu’il ne veut pas dire qu’il veut passer à autre chose.

« Il ne reculera pas tant qu’il n’aura pas reçu une forme d’excuses de sa famille. »

Actuellement, il y a eu un communiqué officiel du palais concernant l’interview d’Oprah Winfrey, où il a été communiqué que la famille royale examinera les préoccupations exprimées par Meghan et Harry et qu’elles « sont prises très au sérieux et seront traitées par la famille en privé. . »

Le communiqué officiel a ajouté: «Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan.

«Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes.

«Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés.»

Cette nouvelle intervient alors que l’amie et collègue hôte d’Oprah Winfrey, Gayle King, a révélé qu’Harry avait parlé au prince William et au prince Charles après l’interview controversée, mais a déclaré que la conversation n’était « pas productive ».

Il a été rapporté que la révélation a laissé le prince William «sous le choc» et qu’il a dit que son frère partageant les détails de la conversation familiale privée était un «coup bon marché».

La source qui s’est entretenue avec Us Weekly a déclaré: « William était sous le choc » après la fuite de la conversation téléphonique.

La source a ajouté: «Il a dit que c’était un moyen bon marché de divulguer les détails de leur appel privé.

« Il a dit qu’il a déformé la vérité. »

La source a ensuite ajouté que le prince William «se sent maintenant mal à l’aise» en parlant à Harry au téléphone.

La source a déclaré: « Il se met en danger que la même chose se reproduise. »

L’animatrice de l’émission américaine, Mme King, avait révélé sur CBS This Morning le 16 mars que les deux frères avaient été en contact après l’interview d’Oprah de Harry et Meghan Markle.

Mme King a déclaré: «Harry a parlé à son frère et il a également parlé à son père.

«On m’a dit que ces conversations n’étaient pas productives.

« Mais, ils sont heureux d’avoir au moins entamé une conversation. »