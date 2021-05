Nouvelles du prince Harry: Insider expose la nouvelle mentalité de Duke sur la vie – «Vivez honnêtement» | Royal | Nouvelles

Le prince Harry dit que les vaccins “ ne devraient pas être politisés ”

Bryony Gordon, qui a interviewé le prince Harry il y a quatre ans lorsqu’il a révélé pour la première fois qu’il avait demandé des conseils pour régler le problème avec la mort de sa mère, a parlé de la nouvelle approche de la vie du duc de Sussex. Harry, dit-elle, a accepté d’avoir des critiques.

Et cette connaissance l’a “libéré”, a-t-elle affirmé.

Elle a écrit dans le Daily Telegraph: «Le duc sait qu’il a des critiques.

“Il s’attend à avoir des critiques, compte tenu de la position très publique qu’il a prise, non seulement à propos des médias, mais aussi de sa propre famille.

«Il a accepté cela, et c’est cette acceptation qui l’a libéré, à bien des égards.

Le prince Harry a co-créé une série documentaire axée sur la santé mentale (Image: GETTY)

Le prince Harry vit maintenant en Californie avec Archie et Meghan (Image: GETTY)

«Il ne vit plus dans la peur des répercussions d’exister en tant que lui-même, comme il le veut et doit l’être.

“Il sait qu’il a commis des erreurs – qui parmi nous n’a pas fait? – mais il voit maintenant que la manière la plus efficace de vivre est la vérité, et pas seulement par les attentes des autres.”

Mme Gordon pense que la série documentaire très attendue sur laquelle Harry a travaillé avec Oprah Winfrey, The Me You Can’t See, “nous en dira beaucoup sur sa santé mentale maintenant”.

Rappelant l’entretien qu’elle a mené en 2017, elle a poursuivi: «La colère du passé a disparu, et elle a été remplacée par un sens du but.

“La Californie n’est pas seulement la maison physique de Harry pour le moment – c’est aussi sa maison spirituelle, où personne ne pense à discuter ouvertement de leurs luttes.”

Il y a quatre ans, avant le 20e anniversaire de la mort de la princesse Diana, le prince Harry a parlé pour la première fois de ses problèmes de santé mentale.

Le duc a déclaré à Mme Gordon qu’il avait enduré deux ans de «chaos total» à la fin de la vingtaine, alors qu’il avait encore du mal à faire face à la perte monumentale qu’il avait subie à l’âge de 12 ans.

Le prince Harry a parlé de ses problèmes de santé mentale en 2017 (Image: GETTY)

Le prince Harry a subi la perte de sa mère alors qu’il n’avait que 12 ans (Image: GETTY)

Harry, qui avait 32 ans en 2017, a révélé qu’il avait demandé l’aide d’un professionnel à l’âge de 28 ans, après s’être senti “sur le point de frapper quelqu’un” et aux prises avec l’anxiété dans l’exercice de son travail royal.

Lundi, le prince Harry et Oprah ont annoncé la date de sortie de leur documentaire en plusieurs parties.

The Me You Can’t See Me sera présenté en première sur Apple TV + le 21 mai et mettra en vedette un éventail d’invités discutant de la santé mentale, y compris la chanteuse Lady Gaga et l’actrice Glenn Close.

Plusieurs professionnels et organisations de la santé mentale participeront également au programme.

Le prince Harry est le sixième en ligne sur le trône (Image: EXPRESS)

Mais le prince Harry et Oprah feront plus que guider les conversations.

Un communiqué a déclaré qu’ils sont également prêts à s’ouvrir sur leurs propres «expériences et luttes».

Le prince Harry a également déclaré dans un communiqué: «Nous sommes nés dans des vies différentes, avons grandi dans des environnements différents et, par conséquent, sommes exposés à des expériences différentes.

«Mais notre expérience commune est que nous sommes tous humains.

Le prince Harry n’est plus un royal en activité (Image: GETTY)

«La majorité d’entre nous souffrons d’une forme de traumatisme non résolu, de perte ou de chagrin, qui est – et est – très personnelle.

“Pourtant, l’année dernière nous a montré que nous sommes tous dans le même bateau, et j’espère que cette série montrera qu’il y a du pouvoir dans la vulnérabilité, une connexion dans l’empathie et une force dans l’honnêteté.”

Ce programme a été annoncé pour la première fois en avril 2019, lorsque le duc et la duchesse de Sussex travaillaient toujours à plein temps.

Il devait d’abord être publié un an plus tard, en avril 2020, mais la pandémie de coronavirus a repoussé la sortie de la production de la série docu.