Nouvelles du prince Harry: la fureur de Harry pour sa famille «ne s’est pas évaporée» après les funérailles de Philip | Royal | Nouvelles

Un nombre impressionnant de 13,62 millions de personnes ont regardé la famille royale faire ses adieux au duc d’Édimbourg lors de ses funérailles au château de Windsor samedi. Mais certaines personnes ont peut-être également regardé la cérémonie historique pour voir les princes Harry et William apparaître ensemble en public pour la première fois depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont déménagé aux États-Unis et leur interview explosive avec Oprah. Les frères ont été filmés en train de se parler après les funérailles et semblaient être en bons termes alors qu’ils sortaient de la chapelle St George.

Mais l’auteur royal Tom Bower était sceptique quant à leur brève réconciliation, affirmant que la frustration de Harry envers sa famille n’aurait pas été résolue par les funérailles.

Il a écrit dans le Sun: «Les cyniques peuvent appeler cela la gestion de la scène.

«Les preuves suggèrent qu’après un an de séparation, la colère d’Harry envers sa famille ne s’est pas évaporée.

“Il est peu probable que les funérailles aient guéri son antagonisme.”

L’interview de deux heures de Harry et Meghan a été diffusée alors que Philip était à l’hôpital, où le duc a été traité pour une infection et a subi une opération au cœur le mois dernier.

Harry a dit à Oprah Winfrey qu’il se sentait déçu par son père le prince de Galles et qu ‘”il s’est passé beaucoup de mal” entre eux, et que sa relation avec son frère William était “espacée” mais il l’aimait en morceaux.

Il a dit: “Comme je l’ai déjà dit, j’aime William en morceaux. C’est mon frère.

«Nous avons vécu l’enfer ensemble. Je veux dire, nous avons une expérience commune. Mais nous sommes sur des chemins différents.

La reine a publié une déclaration disant que «bien que certains souvenirs puissent varier», les problèmes seraient pris «très au sérieux», mais traités en privé en tant que famille.

Les commentaires de Harry sont survenus quelques mois à peine avant que William et Harry prévoient également de se réunir publiquement en juillet pour se tenir ensemble lors du dévoilement d’une statue pour la princesse Diana, au palais de Kensington, à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Harry n’aurait également pas encore réservé son vol de retour vers les États-Unis, où se trouvent sa femme enceinte Meghan et son fils Archie.

Une source proche du couple a déclaré qu’Harry avait un «billet ouvert» et voulait voir sa grand-mère pour son 95e anniversaire cette semaine, mais sa «première priorité est sa femme enceinte».

Les célébrations d’anniversaire royales auraient généralement impliqué un certain nombre d’événements, mais seront atténuées cette année en raison de la période de deuil.

L’année dernière, la reine a passé la journée avec le prince Philip et a parlé à sa famille lors d’appels vidéo en raison des restrictions de la pandémie de Covid.

Son anniversaire officiel est célébré en juin et marqué par le défilé annuel Trooping the Colour dans le centre de Londres.

Cependant, cela ne se poursuivra pas sous sa forme traditionnelle pendant une deuxième année en raison de la pandémie.