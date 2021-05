Nouvelles du prince Harry: La reine devrait-elle pardonner à Duke et Meghan Markle pour les affirmations d’Oprah? VOTE | Royal | Nouvelles

L’interview à la bombe du duc et de la duchesse de Sussex a été diffusée début mars et a vu le couple faire un certain nombre d’allégations incendiaires au sujet de la famille royale. Le couple a accusé un royal anonyme de racisme, a déclaré que leur fils Archie s’était vu refuser un titre de prince et a affirmé que la société n’avait pas aidé Meghan lorsqu’elle se sentait suicidaire. Harry s’est également ouvert sur la fracture entre son frère aîné, le prince William.

Les affirmations faites dans l’interview n’ont pas été bien accueillies au Royaume-Uni, les experts royaux et les fans se jetant à la défense de la famille royale.

Le prince William a également répondu à l’allégation de racisme et a déclaré aux journalistes: “Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste.”

Son commentaire est intervenu après que Meghan eut dit à Oprah que des questions auraient été posées sur la couleur de la peau de leur enfant.

La duchesse a déclaré: “Au cours de ces mois où j’étais enceinte, nous avons eu en tandem des conversations selon lesquelles il ne recevait pas de sécurité ou de titre, et nous nous inquiétions également de la couleur de sa peau à sa naissance.

«Ils ne voulaient pas qu’il soit un prince ou une princesse, ne sachant pas quel serait le sexe, ce qui serait différent du protocole, et qu’il n’allait pas recevoir de sécurité.

Meghan a déclaré à Oprah que la conversation avait eu lieu entre un membre de la famille royale et Harry.

Elle a dit: “Cela m’a été rapporté par Harry, ce sont des conversations que la famille a eues avec lui, et je pense que c’était vraiment difficile de pouvoir les voir comme des conversations compartimentées.”

La duchesse n’a pas divulgué qui a dit le commentaire et a dit: “Je pense que ce serait très dommageable pour eux.”

JUST IN: La reine “ perturbée et bouleversée ” par le comportement de Meghan Markle et Harry

Harry a dit: “Je fais partie du système avec eux, je l’ai toujours été, mais je suppose – et j’en suis très conscient – mon frère ne peut pas quitter ce système, mais je l’ai fait.

“Mon père et mon frère sont pris au piège. Ils ne peuvent pas partir, et j’ai une immense compassion pour cela.”

L’expert royal Robert Jobson a déclaré à Express.co.uk que le commentaire «piégé» était l’un des plus dommageables de toute l’interview.

Le palais de Buckingham a publié une déclaration en réponse à l’interview, au nom de la reine.

On y lisait: «Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan.

«Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes.

«Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.

“Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés.”