Nouvelles du prince Harry: la reine Elizabeth II ne “claquera pas la porte” à Duke car elle est “très inquiète” | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex s’en est pris à la famille royale dans une série d’interviews récentes. Mais l’auteur royal Angela Levin, qui a écrit une biographie sur Harry, a déclaré qu’elle pensait que la famille royale craignait que “lui claquer la porte au nez” puisse avoir des “conséquences dévastatrices”.

Mme Levin a tweeté: “Je pense que la famille de Harry à Londres est très inquiète pour sa santé mentale et pense que lui claquer la porte royale au visage pourrait avoir des conséquences dévastatrices.”

Le biographe royal répondait aux informations selon lesquelles la duchesse de Cambridge avait déclaré à des amis avant l’interview d’Oprah Winfrey de Harry et Meghan Markle qu’elle ne pensait pas qu’il était trop tard pour “les ramener”.

Le duc et la duchesse de Sussex – qui ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière pour une nouvelle vie en Amérique – ont fait une série de déclarations préjudiciables à propos de la monarchie lors de leur interview télévisée, diffusée en mars.

Dans le programme, le couple a affirmé que les assistants royaux avaient refusé d’aider l’ancienne actrice Meghan lorsqu’elle se sentait suicidaire et a déclaré qu’un parent avait fait un commentaire raciste sur la couleur de peau de leur fils.

Le duc a de nouveau frappé sa famille lors d’une apparition sur le podcast Armchair Expert le mois dernier.

Harry a semblé suggérer que le prince Charles, la reine et le prince Philip avaient tous échoué en tant que parents.

Il a également comparé la vie en tant que membre de la famille royale à « un mélange entre The Truman Show et être dans un zoo ».

LIRE LA SUITE: Le prince Harry « désire être spécial et unique » – selon un expert

“Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir, en fait bien au contraire – si vous avez souffert, faites tout votre possible pour vous assurer que quelles que soient les expériences négatives que vous avez eues, vous puissiez les arranger pour vos enfants. “

Harry a également expliqué comment le traumatisme de la mort de sa mère, la princesse Diana, l’avait fait souffrir d’anxiété et de graves crises de panique de 28 à 32 ans.

Il a déclaré: “J’étais juste partout mentalement.

“Chaque fois que je mets un costume et une cravate … je dois jouer le rôle et dire ‘bien, visage de jeu’, me regarder dans le miroir et dire ‘allons-y’. Avant même de quitter la maison, j’étais ruisselant de sueur. J’étais en mode combat ou vol.”

Il a ajouté: “J’étais prêt à boire, j’étais prêt à prendre de la drogue, j’étais prêt à essayer de faire les choses qui me faisaient moins sentir.”

Harry a dit à Winfrey qu’il boirait une semaine d’alcool un vendredi ou un samedi soir “pas parce que j’aimais ça mais parce que j’essayais de masquer quelque chose”.

Les Sussex vivent en Californie après que Megxit les a vus quitter la famille royale en mars 2020.