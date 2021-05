Nouvelles du prince Harry: La reine et Charles sont «étouffés» par les attaques – la confiance «suspendue par fil» | Royal | Nouvelles

La reine a signé le nouveau documentaire sur la bombe du duc de Sussex sur Apple TV, mais n’avait «aucune idée» qu’il accuserait la famille royale de «négligence totale», ont révélé des initiés. Une source proche de la famille royale a affirmé le niveau de choc ressenti par la reine et Charles face aux affirmations du prince Harry dans sa nouvelle émission. L’interview explosive avec l’animatrice de l’émission de discussion Oprah Winfrey sur la santé mentale que Harry coproduit voit le duc suggérer que son père Charles lui avait permis, lui et William, de «souffrir».

Il a également accusé la monarchie et les médias d’avoir tenté de «salir» sa femme Meghan Markle.

En 2018, la reine aurait donné à Harry «sa bénédiction» pour sa proposition de travailler avec Winfrey sur la série documentaire sur la santé mentale, a rapporté DailyMail.com.

Des initiés ont affirmé que son petit-fils avait parlé à sa famille de ses espoirs de développer la série après en avoir également discuté non seulement avec la reine, mais aussi avec le père de Meghan, Thomas Markle, avant que la relation ne s’effondre entre le père et la fille désormais séparés.

Cependant, des sources royales affirment maintenant que la façon dont Harry a présenté la série, The Me You Can’t See, était “clairement trompeuse”.

Ils affirment également qu’aucun membre éminent du cercle royal n’aurait donné le feu vert à ce qu’ils considèrent comme une «attaque personnelle contre son père et l’institution».

Une source proche de la famille royale a déclaré à DailyMail.com: “Ceux qui entourent la reine et le prince Charles sont absolument stupéfaits par ce qui s’est passé.

«C’est une question de confiance, et honnêtement, tout cela ne tient qu’à un fil pour le moment.

«Personne dans les cercles du Palais n’a autre chose que de la sympathie pour le traumatisme et la vie troublée d’Harry.

La source a déclaré: «Il a envoyé des tremblements sismiques partout.

“Harry a la liberté de parler pour sa vérité, bien sûr, mais il y a toujours eu une compréhension de la responsabilité.”

Buckingham Palace a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par Express.co.uk.

La série documentaire en cinq parties, “ The Me You Can’t See ”, a été publiée dans son intégralité la semaine dernière et comprenait de grands segments de Harry en conversation avec Winfrey, ainsi que des images d’un jeune duc aux funérailles de la princesse Diana.

Harry a accusé la famille royale d’avoir traité Meghan avec une «négligence totale» lorsqu’elle s’est sentie suicidaire et a affirmé qu’ils s’étaient sentis «intimidés dans le silence».

Il a déclaré: “ Je me sentais complètement impuissant. Je pensais que ma famille aiderait – mais chaque demande, chaque demande, chaque avertissement, quel qu’il soit, se heurte à un silence total ou à une négligence totale.

Le prince évoque également avec émotion à quel point la mort de sa mère en août 1997 l’a affecté et comment ces expériences l’ont conduit à abuser de drogues et d’alcool.

Harry a dit qu’il restait traumatisé d’avoir à marcher derrière le cercueil de Diana.