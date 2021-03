Nouvelles du prince Harry: L’application de coaching BetterUp du duc de Sussex a des frais élevés | Royal | Nouvelles

Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que Harry avait rejoint la société BetterUp de la Silicon Valley en tant que directeur de l’impact. BetterUp propose un coaching bien-être, principalement au personnel des grandes entreprises, avec un accent sur le «travail interne».

Harry a affirmé avoir personnellement trouvé le service «inestimable» et l’a mis à la disposition de tout le personnel travaillant pour la Fondation Archewell qu’il a fondée avec Meghan.

Jusqu’à récemment, l’application BetterUp n’était disponible que pour les grandes entreprises, mais elle permet désormais les abonnements individuels.

Son prix standard par personne est de 499 $ (364 £) par mois, bien qu’une offre «à intérêt anticipé» réduit de 249 $ (181 £) soit disponible jusqu’à la fin de 2021.

L’application utilise l’intelligence artificielle pour surveiller la santé mentale d’un individu dans un certain nombre de domaines et offre un coaching personnalisé pour aider les utilisateurs à «autonomiser».

Harry a récemment déclaré: «Mon objectif est de susciter des dialogues critiques sur la santé mentale, de bâtir des communautés de soutien et de compassion et de favoriser un environnement propice à des conversations honnêtes et vulnérables.

«Nous pouvons et allons élever la conversation mondiale autour de notre santé mentale.

«Ce que nous faisons, c’est donner aux gens les moyens de s’épanouir.»

Le prince est depuis longtemps un militant passionné de la santé mentale et a parlé de ses propres luttes qu’il a liées à la mort de sa mère.

«Ce que j’ai appris dans ma propre vie, c’est le pouvoir de transformer la douleur en but.»

Meghan a parlé de ses propres problèmes de santé mentale lors d’un entretien incendiaire avec Mme Winfrey pour CBS.

La duchesse a admis qu’elle souffrait de solitude depuis son arrivée dans la famille royale et qu’elle avait eu des pensées suicidaires.

Elle a également affirmé qu’il y avait des «préoccupations et des conversations» au sein de la famille au sujet de la couleur de peau d’Archie avant sa naissance.

Dans un communiqué publié au nom du Queen Buckingham Palace, il a exprimé sa tristesse face aux luttes de Meghan et a déclaré que les problèmes soulevés seraient traités «en privé».

Il a ajouté que «les souvenirs peuvent varier» au sujet de certains des événements soulevés par les Sussex.

Harry et Meghan ont fait sensation dans le monde en mars 2020 lorsqu’ils ont démissionné en tant que membres actifs de la famille royale.

Après un bref séjour au Canada, le couple a déménagé dans l’État de Californie d’origine de Meghan.

Ils vivent actuellement dans un manoir de 11,2 millions de livres au nord de Los Angeles.

Les Sussex ont signé des accords pour produire une variété de contenu pour Netflix et un podcast pour Spotify.