Nouvelles du prince Harry: le discours de démission de Duke conduit à une montée en flèche des recherches « démissionner de mon emploi » | Royale | Nouvelles

L’analyse des données montre qu’à la suite du discours du duc de Sussex sur la « grande démission », les recherches pour « quitter mon emploi » ont augmenté de 458% sur Google.

L’intérêt en ligne pour la démission du travail est plus que quadruplé par rapport à la moyenne quotidienne le mardi 7 décembre – un jour après que le prince Harry, 37 ans, a déclaré que les personnes quittant leur emploi s’ils n’en étaient pas satisfaites étaient « quelque chose à célébrer ».

Dans une interview avec Fast Company, Harry a parlé en tant que responsable de l’impact de la société BetterUp basée à San Francisco, qui fournit des services de coaching et de santé mentale aux entreprises.

Le duc a déclaré que l’énorme vague de démissions observée l’année dernière était un signe que la société « mettait leur santé mentale et leur bonheur en premier ».

Un rapport récent a montré qu’un quart des employés britanniques envisagent activement de changer d’employeur au cours des prochains mois.

L’enquête menée auprès de 6 000 travailleurs par le cabinet de recrutement Randstad UK a révélé que cela est le résultat d’un nombre élevé de postes vacants, ce qui signifie que les gens sont plus confiants pour trouver de nouvelles opportunités et de l’épuisement professionnel causé par la pandémie de coronavirus.

Conformément à Harry, Victoria Short, PDG de Randstad UK, a déclaré : « La pandémie a changé la façon dont certaines personnes perçoivent la vie, le travail et ce qu’elles attendent des deux.

« Cela a poussé les gens à prendre du recul et à repenser leur vie.

« Covid leur a rappelé que la vie est trop courte. »

Il a déclaré: « Bien qu’à première vue, il semble que ces deux dernières années aient mis tous ces problèmes au premier plan, la réalité est que ces luttes et ces problèmes se préparent depuis un certain temps.

« Ce travail n’a jamais été aussi important parce que les gens y prêtent enfin attention. »

Un porte-parole de Casinosites, qui a commandé les données, a commenté les résultats : « La pandémie a été une période tellement pénible et difficile pour tout le monde et a changé la façon dont les gens perçoivent le travail.

« Voir une personnalité mondiale et influente telle que le prince Harry plaider pour que les gens quittent leur emploi si cela a un effet négatif sur leur bien-être mental est susceptible d’être une expérience de soulagement pour beaucoup. »

Ils ont ajouté: « Le duc de Sussex a eu une influence puissante et de grande envergure depuis qu’il a démissionné de son poste de royal senior, et la décision de lui et de la duchesse de Sussex de se retirer d’un poste qui ne fonctionnait plus pour eux suggère que son appel pour que les gens quittent les lieux de travail dans lesquels ils ne sont plus heureux vient d’un lieu personnel.

« Depuis qu’il a annoncé son départ, le public s’intéresse à ce sur quoi il travaille et surveille de près lui et Meghan Markle. »

Les chiffres en ligne montrent également que la curiosité des gens à explorer le marché du travail pour quelque chose qui pourrait mieux leur convenir était en augmentation significative avant le discours de Harry.

L’intérêt sur Google pour « je quitte mon emploi » a augmenté de 1 685 % au Royaume-Uni au cours des sept derniers jours.