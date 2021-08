Nouvelles du prince Harry: le duc de Sussex a réservé un «aller simple» pour les funérailles du prince Philip | Royale | Nouvelles

in

Omid Scobie et Carolyn Durand publient une version mise à jour de Finding Freedom qui raconte l’histoire du retrait des Sussex de la vie royale. Les auteurs auraient parlé à des personnes proches de Meghan et Harry.

Un extrait, publié par le magazine PEOPLE, révèle qu’Harry espérait discuter de problèmes avec la famille royale au sens large à son retour pour les funérailles de son grand-père.

M. Scobie et Mme Durand ont écrit: «Il y avait le sentiment que ce voyage pourrait également être l’occasion de se réunir et de parler sans le filtre du personnel en tant qu’intermédiaires, dont un certain nombre que les Sussex étaient venus découvrir étaient à l’origine de bon nombre des fuites dans les médias qu’ils ont traitées en tant que membres de la famille royale.

Les funérailles de Philip ont eu lieu le 17 avril à la chapelle St George du château de Windsor.

Harry a été photographié en train de parler avec le duc et la duchesse de Cambridge après le service.

Selon le livre, c’était la première fois qu’ils se parlaient face à face en 15 mois.

Il ajoute que Harry et son frère ont eu “au moins deux autres conversations”, lors de la visite au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip.

M. Scobie et Mme Durand rapportent que Harry s’est également entretenu avec son père, mais un certain nombre de questions sont restées “non résolues”.

Les funérailles du duc d’Édimbourg ont eu lieu un mois après que les Sussex ont accordé une interview incendiaire à la légende du talk-show américain Oprah Winfrey.

LIRE LA SUITE: La BBC s’apprête à réduire la couverture des décès royaux après des plaintes contre le prince Philip

Harry a confirmé que la discussion avait eu lieu en déclarant : « Cette conversation, je ne la partagerai jamais.

“A l’époque, c’était gênant, j’étais un peu choqué.”

Ni Harry ni Meghan n’auraient nommé le royal qui a fait le commentaire, la duchesse disant “cela leur serait très dommageable”.

Cependant, Mme Winfrey a confirmé plus tard qu’il ne s’agissait ni de la reine ni du prince Philip.

L’interview a déclenché un tollé mondial, ce qui a conduit le palais de Buckingham à publier une déclaration au nom de la reine.

La monarque britannique a déclaré qu’elle était « attristée » d’apprendre les difficultés de Harry et Meghan au sein de la famille royale.

Elle a ajouté que “certains souvenirs peuvent varier” sur les événements dont les Sussex ont discuté.

William a par la suite insisté sur le fait que la famille royale n’était “très pas raciste” lors d’une visite scolaire à Londres.

Harry et William se sont à nouveau réunis début juillet lorsqu’ils ont dévoilé une nouvelle statue de leur mère.

Le monument de la princesse Diana est situé dans l’enceinte du palais de Kensington.