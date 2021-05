Nouvelles du prince Harry: Le duc de Sussex craint de rencontrer un «mur de glace» du public britannique | Royal | Nouvelles

Le prince Harry a été découragé de retourner au Royaume-Uni cet été pour le dévoilement d’une statue en l’honneur de sa défunte mère, la princesse Diana. Le duc de Sussex était attendu pour la cérémonie qui devrait avoir lieu le 1er juillet, ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana. Cependant, le royal craint la réaction qu’il pourrait recevoir du public britannique, selon un grand expert royal.

L’animateur de TalkRADIO, Patrick Christys, a déclaré: “Ils allaient dévoiler cette statue en l’honneur de la princesse Diana le 1er juillet au palais de Kensington, mais apparemment maintenant, Harry ne reviendra pas pour cela.”

Lady Colin Campbell, un éminent auteur royal, a déclaré: «Je soupçonne qu’il pourrait bien ne pas revenir.

«Il sait que s’il revient, il rencontrera un mur de glace, non seulement par la famille, mais par tous ceux qui sont liés à la famille et au public britannique.

“Ce serait une sage décision de sa part s’il ne revenait pas pour cela, mais ce serait encore plus sage qu’il revienne et affiche un élément de regret pour son comportement.”

Cela vient au milieu des suggestions que Harry “regrette” l’interview d’Oprah Winfrey.

Lady Colin a déclaré à talkRADIO: “Harry s’est retrouvé dans une vraie confusion, un vrai bordel.

«Harry ne s’attendait pas à ce que Meghan dise certaines des choses qu’elle a dites et faites.

“Cela a causé d’énormes problèmes au sein de la famille royale, du public britannique et du Commonwealth.”

Un autre expert royal, Phil Dampier, a déclaré qu’il pensait qu’Harry ne voyagerait probablement pas sans sa femme Meghan, qui attend le deuxième enfant du couple.

Harry a parlé ouvertement de sa rupture avec son frère aîné William lors de sa conversation avec Oprah.

Il a déclaré que leur relation avait besoin “d’espace” pour le moment, avant de prétendre que sa famille était “piégée” par leurs devoirs royaux.

Harry a brièvement retrouvé sa famille pour la première fois en plus d’un an le mois dernier, pour les funérailles du prince Philip.