Nouvelles du prince Harry: le duc de Sussex et la princesse Eugénie « transmettent secrètement des messages » | Royale | Nouvelles

Le camée de jonglerie du prince Harry moqué par Karl Stefanovic

Les deux cousins ​​sont connus pour partager des liens étroits, Eugénie étant apparemment l’un des premiers membres de la famille royale à découvrir sa relation avec Meghan Markle en 2016. Nigel Crawthorne, auteur de Prince Andrew, a maintenant revendiqué le duc de Sussex pourra peut-être compter sur Eugénie pour être un « intermédiaire neutre » si lui et Meghan tentent de « retourner au bercail ». Le couple a plongé la famille royale dans une crise cette année après avoir fait un certain nombre de déclarations choquantes sur les raisons pour lesquelles ils ont radicalement quitté le cabinet l’année dernière.

M. Crawthorne a déclaré qu’ils avaient laissé “les esprits s’échauffer” ces derniers mois et qu’ils auraient donc besoin d’un allié solide pour les aider à regagner leur soutien.

Il a déclaré à FEMAIL: “En ce moment, il est difficile de voir comment quelqu’un pourrait ramener Harry et Meghan dans le giron.

“Le prince Harry a non seulement décidé de quitter à la fois l’entreprise et la Grande-Bretagne, mais aussi de donner des interviews publiques suggestives.

“Pour qu’Harry, sans parler de Meghan, revienne au bercail, il faudrait une très longue période de rétablissement de la confiance.

Le prince Harry et Eugénie sont connus pour avoir un lien étroit (Image: GETTY)

“Sans aucun doute, alors que les tempéraments s’échauffent, il est bon d’avoir un intermédiaire neutre comme Eugénie qui peut transmettre en toute discrétion des messages qui ne sont pas entendus par les courtisans en général.”

Les auteurs Omid Scobie et Carolyn Durand ont également décrit Harry et Eugénie comme « les proches d’amis » dans la biographie de Sussex Finding Freedom.

Ils ont écrit : « De tous les petits-enfants de la reine, Harry et Eugénie ont l’un des liens les plus naturels.

“Comme Harry, Eugénie est loyale, honnête et très amusante.

Harry peut utiliser Eugénie comme un moyen de “reconstruire” sa relation avec la famille royale (Image: GETTY)

“Les deux ont passé de nombreuses soirées ensemble à Londres, se faufilant dans les entrées arrière des clubs, tels que Mahiki, où Jack était autrefois directeur, ou Tonteria, où dans l’une des grottes VIP, ils ont abattu des coups de lunettes en forme de crâne mexicain et un géant margarita congelée (avec plusieurs pailles).”

Les auteurs ont ajouté que les cousins ​​étaient également liés par leurs luttes pour trouver leurs propres rôles au sein de la famille royale, car Eugénie n’est pas une royale qui travaille.

Eugénie connaissait déjà Meghan par l’intermédiaire de leur ami commun Misha Nonoo.

M. Scobie et Mme Durand ont écrit: “Non seulement lui faisait-il confiance implicitement, mais des amis ont dit qu’elle donnait d’excellents conseils et qu’elle avait toujours été” au-delà de la sagesse “pour ses années.”

Eugénie connaissait déjà Meghan par l’intermédiaire de leur ami commun Misha Nonoo (Image: GETTY)

Eugénie et son mari Jack Brooksbank, qui se sont mariés en octobre 2018, six mois après que Harry et Meghan se soient également mariés, ont également eu des rendez-vous doubles avec le couple à Toronto et à Londres au début de leurs relations respectives.

Lors de leur interview explosive avec Oprah Winfrey en mars, Harry et Meghan ne se sont pas retenus à propos de certains membres de la famille royale.

Harry a déclaré qu’il se sentait mal que son père, le prince Charles et son frère, le prince William, soient “piégés” au sein du cabinet, tandis que Meghan a affirmé que Kate, la duchesse de Cambridge, l’avait fait pleurer avant son mariage en 2018.

Buckingham Palace a répondu que “les souvenirs peuvent varier” à leurs affirmations.

Harry et Meghan ont fait l’éloge d’Eugénie dans leur interview avec Oprah (Image: EXPRESS)

Cependant, le couple a fait l’éloge d’Eugénie dans l’interview.

Meghan a déclaré à Oprah: “Eugénie et moi nous connaissions avant de connaître Harry, donc c’était confortable. Nous sommes amis avec eux en tant que couple.”

Eugénie et Jack vivent désormais avec leur fils, August, à Frogmore Cottage, qui est la maison du domaine de Windsor qui a été rénovée par les Sussex avant de déménager en Californie l’année dernière.

Lorsque Harry est revenu au Royaume-Uni plus tôt cette année pour les funérailles de son grand-père, le prince Philip, ainsi que pour le dévoilement de la statue de la princesse Diana le mois dernier, il serait resté avec Eugénie, Jack et August.

Harry et Meghan auraient eu des rendez-vous doubles avec Eugénie et Jack en 2016 (Image: GETTY)

Eugénie a également soutenu le nouveau projet 40×40 de Meghan, qu’elle a lancé mercredi pour marquer son anniversaire.

Il invite les gens à donner 40 minutes de leur temps pour encadrer les femmes qui retournent au travail.

Eugénie a écrit sur Instagram : “Pour célébrer le 40e anniversaire de la chère Meghan, je consacre 40 minutes de mon temps à aider les femmes à réintégrer le marché du travail…

“Si vous le pouvez, joignez-vous à moi pour consacrer 40 minutes à la communauté, au service ou au mentorat.”