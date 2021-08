Nouvelles du prince Harry: le duc de Sussex jongle dans la vidéo du 40e anniversaire de Meghan Markle | Royale | Nouvelles

in

La duchesse de Sussex a lancé 40×40 sur son site Web Archewell pour marquer son anniversaire marquant aujourd’hui. Elle a déclaré qu’il s’agissait d’un projet mondial visant à encourager les gens du monde entier à s’engager à donner 40 minutes de leur temps pour aider les femmes à retourner au travail. Meghan discute également avec l’actrice américaine Melissa McCarthy dans la vidéo, où elle se moque de Melissa s’habillant intelligemment et buvant une tasse de thé en référence à ses liens royaux.

Mais Harry a volé la vedette en faisant une apparition surprise à la fin de la vidéo.

Il a laissé les deux femmes craquer lorsqu’il a été aperçu à l’extérieur de la fenêtre en train d’essayer de jongler avec trois balles.

Meghan semble être assise à un bureau dans un bureau de sa maison à Montecito, en Californie, qu’elle partage avec Harry et leurs deux enfants, Archie et Lilibet.

Dans le clip, elle regarde également un ordinateur portable, qui est placé sur une pile de son livre pour enfants The Bench.

Dans le cadre de son nouveau projet, Meghan a également demandé à 40 militantes, athlètes, artistes et dirigeants mondiaux de participer en offrant 40 minutes de mentorat aux femmes qui réintègrent le marché du travail.

Certains de ceux qui ont consacré 40 minutes de leur temps à mentorer une femme de leur communauté sont la chanteuse Adele, la poétesse Amanda Gorman, Sophie Grégoire Trudeau, l’épouse du Premier ministre canadien Justin Trudeau et la créatrice de mode Stella McCartney.

Meghan a déclaré avoir ajouté dans un communiqué qu’elle avait réfléchi aux nombreuses choses pour lesquelles elle était “reconnaissante” maintenant qu’elle a 40 ans.

Elle a également dit avoir été frappée par le fait que “le temps” est “parmi nos cadeaux les plus grands et les plus essentiels”, en particulier “le temps passé au service des autres sachant qu’il peut contribuer à un changement incroyable”.

LIRE LA SUITE: Royal Family LIVE: le prince Charles félicité pour son choix de photo cryptique

La duchesse a également affirmé que des dizaines de millions de femmes dans le monde avaient quitté le marché du travail au cours des deux dernières années, principalement en raison de la pandémie.

Mais beaucoup occupaient encore des rôles non rémunérés comme les soignants et elle a affirmé que les recherches ont montré que moins de femmes que d’hommes retourneraient au travail au début de la reprise en cas de pandémie.

Meghan a déclaré: “Je pense que le mentorat est un moyen d’aider les femmes à reprendre confiance en elles et à reconstruire leur force économique, et pour mon anniversaire, j’ai demandé à 40 amis, militants, athlètes, artistes et dirigeants mondiaux d’aider à lancer un effort mondial en contribuant 40 minutes de mentorat pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail.

“Avec ce temps, j’espère qu’ils aideront chacun quelqu’un à avancer dans sa vie professionnelle selon ses propres conditions et j’espère qu’ils inspireront d’innombrables autres à donner également 40 minutes de leur temps.”

A NE PAS MANQUER

L’accord de Meghan et Harry Netflix déchiré: “Ne le méritez pas!” [REACTION]

PREMIÈRE photo de bébé Lilibet ! Meghan Markle exhibe son nouveau-né [VIDEO]

Le prince Charles rend hommage à la reine mère bien-aimée [PICTURES]

D’autres membres de la famille royale ont souhaité à Meghan un joyeux anniversaire plus tôt dans la journée.

Le compte Instagram de la famille royale, qui est géré par le personnel de la reine, a été le premier à publier sur Instagram et Twitter.

Le compte a partagé trois photos de Meghan à côté du message : “Je souhaite à la duchesse de Sussex un très joyeux anniversaire aujourd’hui !”

L’une des photos montrait la reine et Meghan souriants lors d’un engagement conjoint en juin 2018.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont également partagé une photo de Meghan lorsqu’elle a effectué une tournée royale en Australie avec Harry en octobre 2018.

Leur message disait : “Je souhaite un joyeux 40e anniversaire à la duchesse de Sussex !”

Et le compte Instagram du prince Charles à Clarence House a partagé une photo de Meghan souriante lors d’une table ronde sur l’égalité des sexes avec le Queen’s Commonwealth Trust et One Young World au château de Windsor en octobre 2019.

Leur message disait: “Je souhaite à la duchesse de Sussex un très joyeux 40e anniversaire!”