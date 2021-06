Nouvelles du prince Harry: le duc de Sussex «ne peut pas avancer» alors qu’il lutte avec le passé, selon un expert | Royale | Nouvelles

Alors que Harry a maintenant déménagé en Californie, la biographe royale Angela Levin a affirmé que le duc était devenu plus franc sur sa vie au sein de la famille royale. Elle a affirmé que le duc n’avait pas toujours été aussi public sur ce qu’il ressentait à propos de son enfance et de sa famille. Mme Levin a également affirmé que la réaction de Harry à la mort de sa mère avait été à l’opposé de celle de son frère qui voulait que cela façonne sa vie pour le mieux.

Telle est la lutte de Harry avec la mort de sa mère, le commentateur a affirmé qu’il semblait que le duc “ne pouvait pas avancer”.

Écrivant pour le Daily Telegraph, elle a déclaré: “Le prince Harry n’a pas toujours été aussi franc sur de telles questions.

“Il n’avait que 12 ans lorsque sa mère est décédée, et pendant des années par la suite, il a gardé ses sentiments de perte pour lui.

“Alors que le prince William a dit un jour qu’il ne voulait pas que la tragédie de la mort de sa mère le” brise “à la place, il voulait que cela le” fasse “, Harry a souvent eu l’air malheureux et plein de ressentiment, comme s’il ne pouvait pas avancer. “

En hommage à sa défunte mère, Harry et Meghan, la duchesse de Sussex a nommé leur fille Diana.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor est née à 11h40 le 6 juin dans un hôpital de Santa Barbara, en Californie.

Le nouveau-né sera désormais le huitième sur le trône et le onzième arrière-petit-enfant de la reine.

Harry et Meghan ont pris la décision d’honorer la “grand-mère décédée bien-aimée” de Lili en annonçant la naissance de leur enfant sur le site Web d’Archewell.

JUST IN: Royal Family Live: le prince Harry ne choisira pas le prince William comme parrain

Une déclaration disait: “La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge ont été informés et sont ravis de la nouvelle.”

Aucune photo du nouveau-né n’a encore été publiée alors que Harry et Meghan prendront désormais un congé parental.

Bien qu’honorant sa mère, Harry s’est ouvert sur le traumatisme qu’il a subi en raison de la mort de la princesse de Galles.

Au cours du deuxième épisode de “The Me You Can’t See”, Harry a révélé qu’il avait souffert d’une grave anxiété à la fin de la vingtaine.

Il a décrit la période du 28 au 32 comme un “moment cauchemardesque” dans sa vie.

S’adressant à Oprah Winfrey, Harry a déclaré: “J’étais dans tous les sens mentalement.

“Chaque fois que je mets un costume et une cravate pour avoir à jouer le rôle, et je me dis ‘bon, visage de jeu’, regarde dans le miroir et dis ‘allons-y’.

« Avant même de quitter la maison, je coulais de sueur.

“J’étais en mode combat ou vol.”

Samaritains (116 123) ou par e-mail jo@samaritans.org exploite un service 24 heures sur 24 disponible tous les jours de l’année pour les personnes en difficulté.