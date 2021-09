Nouvelles du prince Harry: le duc de Sussex s’associe à Ursula von der Leyen pour une nouvelle campagne | Royale | Nouvelles

L’Invictus Games Foundation a tweeté : “Notre patron se joint aux dirigeants d’organisations du monde entier dans le cadre de #WeThe15, célébrant le lancement de la campagne alors que les @paralympiques se terminent. Ce n’est que le début.”

Cela survient après que le duc de Sussex a blâmé “des masses de désinformation” pour l’hésitation à vacciner.

Harry a fait une apparition virtuelle surprise aux prix GQ Men of the Year, où il a remis un prix au professeur Dame Sarah Gilbert, au professeur Catherine Green et à l’équipe derrière le vaccin Oxford/AstraZeneca.

Il a prononcé un discours exhortant les gouvernements à faire plus pour vacciner les pays les plus pauvres, mettant en garde “jusqu’à ce que chaque communauté puisse accéder au vaccin et jusqu’à ce que chaque communauté soit connectée à des informations fiables sur le vaccin, alors nous sommes tous en danger”.

Le duc a déclaré que les gens étaient “submergés par des masses de désinformation”, ce qui a conduit à une hésitation face au jab.

“Alors que les gens sont assis dans la pièce avec vous ce soir, plus d’un tiers de la population mondiale a reçu au moins une dose de vaccin. Cela représente plus de cinq milliards de vaccins administrés dans le monde jusqu’à présent”, a-t-il déclaré.

“Cela ressemble à une réalisation majeure et à bien des égards, mais il existe une énorme disparité entre qui peut et ne peut pas accéder au vaccin.

« Moins de 2 % des personnes dans le monde en développement ont reçu une seule dose à ce stade. Et de nombreux travailleurs de la santé ne sont toujours pas vaccinés.

“Nous ne pouvons pas avancer ensemble à moins que nous ne traitions ce déséquilibre comme un seul. Dans le même temps, les familles du monde entier sont submergées par des masses de désinformation dans les médias d’information et les réseaux sociaux, où ceux qui colportent des mensonges et la peur créent une hésitation vaccinale, ce qui à son tour conduit à des communautés divisées et à une érosion de la confiance.

“C’est un système que nous devons briser si nous voulons surmonter Covid-19 et le risque de nouvelles variantes.”

Harry a salué l’équipe derrière le vaccin Oxford/AstraZeneca, qui a reçu le prix du héros de l’année, en tant que “héros de premier ordre” qui “ont fait leur part”.

“Ils sont la fierté de notre nation et nous sommes profondément redevables à leur service. Pour le reste d’entre nous, y compris les gouvernements mondiaux, les leaders pharmaceutiques et les chefs d’entreprise, nous devons continuer à faire notre part”, a-t-il déclaré.

“Cela doit inclure le partage de la science des vaccins et le soutien et l’autonomisation des pays en développement avec plus de flexibilité. L’endroit où vous êtes né ne devrait pas affecter votre capacité à survivre lorsque les médicaments et le savoir-faire existent pour vous garder en vie et en bonne santé.”

