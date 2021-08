Nouvelles du prince Harry: le duc de Sussex subit un «coup psychologique» suite à la perte de rôles – expert | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex a également subi un “coup psychologique” en perdant ses parrainages royaux, a déclaré le commentateur Phil Dampier. Avec la reine dépouillant Harry de son patronage de la Rugby Football Union (RFU) et de la Rugby Football League (RFL), M. Dampier a affirmé que le duc serait écrasé en perdant le patronage chéri. On pense que Kate, la duchesse de Cambridge, assumera désormais les rôles qui, selon le commentateur, montrent comment elle obtient un rôle plus important dans le cabinet.

Alors que le commentateur royal a affirmé que Harry ne reviendrait pas au Royaume-Uni, il a également ajouté que c’était une grande perte pour le cabinet.

Dans l’ensemble, M. Dampier a insisté sur le fait que la prochaine décision de remettre à Kate ses parrainages de rugby montre un “changement de garde” pour le cabinet.

Il a déclaré à The Sun Online: “La remise du patronage du rugby montre que Kate intensifie beaucoup ses fonctions royales et accepte de plus en plus de patronages et obtient une plus grande visibilité.

“Cela met également en évidence la réalité du remplacement du prince Harry dans certaines des choses qu’il aimait, mais c’est triste dans la mesure où cela enlève les choses qu’il a apportées à la table.

“C’est un autre exemple de relève de la garde.

“C’est un coup psychologique car cela met l’accent sur la scission et c’est vraiment définitif.

“La reine avait laissé la porte ouverte mais le point de non-retour est passé – je ne peux pas voir Harry le ramener au Royaume-Uni, et donc oui, c’est un autre coup dur, et un autre exemple de ce qu’il a abandonné pour sa nouvelle vie , et ce que ça lui a coûté.

“Je pense qu’Harry sera contrarié et manquera d’être le patron du rugby anglais.

Selon certaines informations, Kate assumera les parrainages dans les mois à venir avant la Coupe du monde de rugby à XV en octobre et novembre.

Kate détient déjà des parrainages pour SportsAid, The All England Lawn Tennis and Croquet Club et The Lawn Tennis Association.

Harry était auparavant vice-patron de la RFU entre 2010 et 2016.

En plus de perdre ses parrainages de rugby, Harry a également perdu ses titres militaires de commandant honoraire de l’air à RAF Honington, capitaine général des Marines et commodore en chef des petits navires et de la plongée.

Meghan a également perdu des parrainages liés au Queen’s Commonwealth Trust, au Royal National Theatre et à l’Association des universités du Commonwealth.

Après avoir perdu leurs parrainages, le couple a publié une déclaration dans laquelle ils ont insisté sur le fait que le service au pays se poursuivra.

Ils ont déclaré: “Comme en témoigne leur travail au cours de l’année écoulée, le duc et la duchesse de Sussex restent attachés à leur devoir et à leur service au Royaume-Uni et dans le monde, et ont offert leur soutien continu aux organisations qu’ils ont représentées, indépendamment de rôle.

« Nous pouvons tous vivre une vie de service. Le service est universel. »