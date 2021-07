Nouvelles du prince Harry: le livre de Duke pourrait nommer royal qui a commenté la peau d’Archie | Royale | Nouvelles

Hier, il est apparu que le duc de Sussex travaillait secrètement avec un nègre depuis un an. Le livre très attendu promet de révéler le temps du duc de Sussex en tant que royal senior ainsi que Megxit et les retombées ultérieures.

Le prince de 36 ans a signé un accord jusqu’à présent non divulgué avec Penguin Random House pour ses mémoires.

La nouvelle de sa publication imminente a envoyé des ondes de choc dans la famille royale, principalement sur les autres détails embarrassants qu’elle pourrait révéler.

La principale préoccupation de nombreux observateurs royaux est de savoir si Harry révélera l’identité d’un royal senior qui, selon lui, se demandait à quel point la peau de son fils à naître, Archie, serait sombre.

Harry et sa femme Meghan, 39 ans, ont porté l’accusation de racisme lors de leur conversation explosive avec Oprah Winfrey en mars.

Oprah a ensuite précisé que ni la reine ni son défunt mari, le prince Philip, n’avaient prononcé ces mots.

Quelques jours après la diffusion de l’interview explosive, le duc de Cambridge a publiquement insisté sur le fait que la famille royale n’était “pas vraiment une famille raciste”.

La reine a déclaré qu’elle était “attristée” par leurs commentaires, mais a insisté sur le fait que “les souvenirs peuvent varier”.

Dans un texte de présentation, le livre a déclaré: «Dans un mémoire intime et sincère de l’une des personnalités mondiales les plus fascinantes et les plus influentes de notre époque, le prince Harry partagera, pour la toute première fois, le récit définitif des expériences, des aventures, des pertes , et les leçons de vie qui ont contribué à le façonner.

“Couvrant sa vie aux yeux du public de l’enfance à nos jours, y compris son dévouement au service, le devoir militaire qui l’a mené deux fois sur les lignes de front de l’Afghanistan et la joie qu’il a trouvée d’être mari et père, le prince Harry offrent un portrait personnel honnête et captivant, qui montre aux lecteurs que derrière tout ce qu’ils pensent savoir se cache une histoire humaine inspirante, courageuse et édifiante.

C’est la première fois qu’un royal senior écrit ce genre de révélateur, et survient alors que le fossé entre les Sussex et le reste de la famille royale ne fait que s’élargir.

Peu d’autres détails sur son contenu ont été révélés, mais Penguin Random House a déclaré qu’il fournirait un regard “intime et sincère” sur la vie de Harry.