Nouvelles du prince Harry: Le prince Harry a snobé l’anniversaire de la reine pour un déjeuner au club hollywoodien | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex s’est rendu de la maison qu’il partage avec sa femme enceinte Meghan Markle et son fils Archie en Californie pour assister aux funérailles de son grand-père ce week-end. Cependant, il semble qu’il soit rapidement revenu après le service afin de pouvoir assister à un déjeuner-réunion avec Wallis Annenberg, philanthrope de Los Angeles, 81 ans, mercredi. Ils se seraient rencontrés dans les bungalows de San Vicente le même jour où la reine a célébré son 95e anniversaire au Royaume-Uni, qui était le premier sans son mari depuis 73 ans.

Une source a déclaré à Page Six: “Ils se sont assis dehors, loin des autres, et Harry est entré avec un masque.”

La Fondation Annenberg est connue pour des milliards de dollars consacrés aux problèmes liés au changement climatique, ainsi qu’au bien-être animal et à la justice sociale aux États-Unis.

Harry et Meghan ont fait allusion à leur volonté de travailler avec des projets caritatifs pour leur nouvelle marque Archewell.

Ils ont rapidement mis en place des accords de plusieurs millions de livres avec Netflix et Spotify après avoir démissionné en tant que membres de la famille royale l’année dernière.

Le père de Mme Annenberg, Walter, était un éditeur renommé de journaux et de magazines américains et fut plus tard ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni sous le président de l’époque, Richard Nixon.

Il était également connu pour être un ami du prince Charles et a accueilli la reine et le prince Philip en Californie dans les années 1980.

La reine a célébré son anniversaire en privé alors qu’elle était en deuil.

Harry a rejoint d’autres membres de la famille royale pour dire un dernier adieu à Philip en marchant derrière un corbillard Land Rover.

LIRE LA SUITE: Meghan Markle montre une bosse de bébé en pleine croissance avec Archie

Il a ajouté qu’il comptait sur l’argent qu’il avait hérité de sa défunte mère, la princesse Diana, tout en organisant sa nouvelle vie avec Meghan et son fils Archie aux États-Unis.

Harry a déclaré que les accords que lui et Meghan avaient signés avec Spotify et Netflix, d’une valeur de plus de 100 millions de livres sterling, visaient à aider sa famille à recevoir un revenu après avoir été coupé de son père lorsqu’il a démissionné de son poste de royal senior.

Il a dit à Oprah: «J’ai ce que ma mère m’a laissé et sans cela, nous n’aurions pas pu le faire.

“C’est comme si elle l’avait vu venir et qu’elle a été avec nous tout au long de ce processus.”

Harry a ensuite ajouté qu’il se sentait piégé dans la famille royale et partageait sa «compassion» pour son frère et son père, le prince Charles, incapable de quitter leurs rôles.

Il a dit: “Mon père et mon frère, ils sont pris au piège. Ils ne peuvent pas partir. Et j’ai une immense compassion pour cela.”

William a été le premier royal à s’exprimer publiquement en disant: “Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste”.

La reine a publié une déclaration disant que «si certains souvenirs peuvent varier», les problèmes seraient pris «très au sérieux», mais traités en privé en tant que famille.

Harry pourrait de nouveau retourner au Royaume-Uni en juillet, car il serait aux côtés de William lors du dévoilement d’une statue pour la princesse Diana, au palais de Kensington, à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Express.co.uk a contacté un représentant du duc et de la duchesse de Sussex pour un commentaire.