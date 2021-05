Nouvelles du prince Harry: le prince Harry fait preuve de «dégoût» en parlant de la famille royale | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex s’est à nouveau déchiré dans le cabinet cette semaine en accusant sa famille de «négligence totale» dans sa nouvelle série documentaire sur la santé mentale pour Apple TV. Au cours des trois premiers épisodes de The Me You Can’t See, Harry a évoqué divers souvenirs traumatisants de son enfance, notamment la mort de sa mère, la princesse Diana, ainsi que le harcèlement auquel lui et Meghan ont été confrontés sur les réseaux sociaux. La série documentaire intervient après avoir précédemment parlé en détail à Oprah en mars des raisons pour lesquelles il a quitté ses fonctions royales avec Meghan et a déménagé en Californie l’année dernière.

«Une seule main a tendance à être utilisée pour gesticuler maintenant, et alors qu’il parle de sa mère, sa voix s’approfondit, s’adoucit et semble craquer comme s’il était au bord des larmes.

«Il y a un micro-geste de dégoût alors qu’il plisse le nez à un moment donné.

“Le Harry en colère revient avec Oprah maintenant alors qu’il utilise des gestes de mime comme les sabots de chevaux pour revivre l’expérience des funérailles de Diana.”

Mme James a ajouté que les émotions visibles de Harry pourraient suggérer qu’il n’était pas encore prêt à arrêter de parler de ses expériences en public, laissant entendre qu’il pourrait faire une autre interview explosive à un moment donné.

LIRE LA SUITE: Dates d’échéance des bébés royaux: Les CINQ bébés royaux de 2021 – chronologie

Harry a déclaré à Oprah dans la série télévisée qu’il avait quitté le cabinet avec Meghan en raison de la “négligence totale” de leurs problèmes par la famille royale.

Il a dit: «Chaque demande, demande, avertissement, quel qu’il soit, d’arrêter vient de se heurter à un silence total ou à une négligence totale.

“Nous avons passé quatre ans à essayer de le faire fonctionner. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour rester là-bas et continuer à jouer le rôle et à faire le travail.”

Dans le documentaire, Harry a également déclaré à Winfrey que sa famille n’avait pas parlé de la mort de Diana et s’attendait à ce qu’il fasse simplement face à l’attention de la presse et à la détresse mentale qui en résultent.

Il a dit: “Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il avait l’habitude de dire à William et à moi,” Eh bien c’était comme ça pour moi donc ça va être comme ça pour toi “.

“Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir, bien au contraire – si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que, quelles que soient les expériences négatives que vous avez vécues, vous pouvez faites-le bien pour vos enfants. “

Il a ajouté que sa famille lui avait dit de “jouer le jeu” et que la vie s’améliorerait.

Mais il a dit qu’il avait refusé, comme il a dit à Oprah: “J’ai énormément de ma mère en moi. La seule façon de se libérer et d’échapper est de dire la vérité.”