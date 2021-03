Nouvelles du prince Harry: Le prince Harry «regrettera pour toujours Megxit» si Philip meurt | Royal | Nouvelles

Le prince Harry a « demandé à rentrer chez lui » pour voir l’expert des revendications de Philip

Les membres de la famille royale ont été confrontés à une réaction généralisée au cours de la semaine dernière après que Meghan Markle et Harry aient expliqué pourquoi ils avaient quitté le cabinet l’année dernière. Leur conversation révélatrice avec Oprah a eu lieu le même jour que le prince Philip a été admis à l’hôpital par « mesure de précaution » le 16 février et y est resté depuis lors de sa plus longue visite à l’hôpital. Au cours de l’interview explosive, Harry a parlé de sa relation tendue avec son frère le prince William et son père le prince Charles.

Harry spoke candidly about his relationship with his family

William was also mentioned during the two-hour interview as Harry admitted there was « space » in their relationship.

He said: « Much will continue to be said about that … as I said before, you know, I love William to bits, he’s my brother, we’ve been through hell together and we have a shared experience.

« But we’re on different paths. »

Meghan also said that while she was pregnant with Archie there were « concerns and conversations about how dark his skin might be when he’s born ».